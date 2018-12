CE Handbal (f): Victorii pentru Suedia, Serbia, Slovenia și Franța/ Cum arată prima grupă principală

Rezultatele înregistrate în meciurile de marţi sunt:

Grupa A:

Suedia – Polonia 23-22 (10-5)

Danemarca – Serbia 25-30 (13-17)

Clasament:

1. Serbia (84-73) 4 puncte

2. Suedia (74-73) 4

3. Danemarca (83-80) 4

4. Polonia (69-84) 0

Grupa B:

Rusia – Slovenia 27-29 (13-13)

Franţa – Muntenegru 25-20 (16-8)



Clasament:



1. Rusia (77-75) 4

2. Franța (78-67) 4

3. Muntenegru (79-81) 2

4. Slovenia (82-93) 2





Cum arată grupă principală 1:

This what the table looks like ahead of the first main round matches in Nantes. It can hardly get any more exciting!