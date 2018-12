CE Handbal (f): România vs Germania 29-24/ "Tricolorele" s-au calificat în Grupele Principale

Min 10 România vs Germania 6-3

Marcatoare: Geiger 2, Buceschi, Neagu, Udriștoiu, Florică

Anca-Georgiana Polocoșer o înlocuiește pe Maria-Mădălina Zamfirescu la partida de luni.









Grupa A





Danemarca, Serbia, Suedia, Polonia / meciurile se dispută la Nantes





Grupa B





Franța, Muntenegru, Rusia, Slovenia / meciurile se dispută la Nancy





Grupa C





Ungaria, Spania, Olanda, Croația / meciurile se dispută la Montbéliard





Grupa D





Norvegia, România, Germania, Cehia / meciurile se dispută la Brest





* Primele trei clasate din cele patru grupe se vor califica în Grupele Principale. Cele două Grupe Principale (de câte șase echipe) vor fi formate astfel: prima din grupele A și B, a doua din grupele C și D. Primele două clasate vor obține calificarea în semifinale (se va juca încrucișat - locul 1 dintr-o grupă cu locul doi din cealaltă grupă).





Ce a făcut România de-a lungul timpului în istoria participărilor la Campionatul European





1994 - Țara Gazdă: Germania - România, locul 10

1996 - Țara Gazdă: Danemarca - România, locul 5

1998 - Țara Gazdă: Olanda - România, locul 11

2000 - Țara Gazdă: Romania - România, locul 4

2002 - Țara Gazdă: Danemarca - România, locul 7

2004 - Țara Gazdă: Ungaria - România, locul 7

2008 - Țara Gazdă: Macedonia - România, locul 5

2010 - Țara Gazdă: Danemarca/Norvegia - România, medalie de bronz

2012 - Țara Gazdă: Serbia - România, locul 10

2014 - Țara Gazdă: Ungaria/Serbia - România, locul 9

2016 - Țara Gazdă: Suedia - România, locul 5





Cristina Neagu a făcut parte la CE de acum doi ani de zile din echipa ideală a competiției. De asemenea, jucătoarea noastră s-a aflat pe locul trei în clasamentul marcatoarelor, cu 46 de reușite (după Stine Jorgensen - 47 și Nora Mork - 53).

2. Germania 2 (57-61) 23. Norvegia 1 (32-33) 04. Cehia 1 (28-31) 0Benkhe reduce din diferență pe contraatac (25-18). Berger înscrie din extremă, cu o aruncare pe lângă Dedu. Pintea oprește seceta de câteva minute (26-19). Ambros Martin cere time-out. Aruncările lui Neagu nu au intrat în seara aceasta, ratează din nou. Nemțoaicele ratează un atac, Eliza vrea să arunce la poarta goală și este faultată la jumătatea terenului, primind 7 metri. Bară-gol și Eliza ajunge la 11 goluri. Bolk înscrie și Cristina mai ratează o dată. Aceeași Bolk trimite o bombă în colțul de jos al porții. Mai ratăm o fază și nemțoiacele pleacă pe contraatac. Muller nu ratează (27-22) și parcă se instalează un sentiment de deja-vu: iar conducem la o diferență mare, ne relaxăm și oferim adversarelor posibilitatea de a se apropia. Neagu ratează încă o aruncare. Pintea încearcă și ea să arunce din piruetă, însă nu are putere. Schmelzer marchează și Germania revine la patru goluri (27-23). Ambros Martin cere un timeout pentru a-și trezi jucătoarele, după ce nemțoaicele au marcat nu mai puțin de patru goluri în două minute. Jucătoarele noastre fac o fază frumoasă, însă Florică trimite în bară. Însă nu de două ori consecutiv! Germania ratează o ocazie, Florică primește o pasă, rămâne singură și lobează portarul. Benkhe marchează din nou, însă nu mai putem rata victoria. Crina Pintea marchează de pe pivot (29-24) și partida se încheie cu bine pentru tricolore.Dedu apără o aruncare de la distanță. Udriștoiu înscrie și ea din extrem (21-15, cea mai mare diferență de până acum). De data aceasta, Dedu nu mai respinge. Prinde mingea, cu siguranță, cu ambele mâini. Udriștoiu înscrie, dar calcă în semicerc înainte să arunce și golul nu este validat. Smits o prinde de tricou pe Geiger în momentul aruncării, însă arbitrii nu acordă nimic. Aruncarea Cristinei Neagu este parată. Dedu apără și cu picioarele. Nemțoaicele vor visa un singur lucru în această seară: fanii români cântând "De-ni-sa! De-ni-sa!". Buceschi nu poate fi oprită și înscrie al nouălea gol după ce transformă o aruncare de la 7 metri (22-15). Dedu prindea o minge care a fost blocată de apărare și înscrie din poartă în poartă, trecându-și numele și pe lista marcatoarelor. Weigel reduce din diferență cu o aruncare în cross (23-16). Aneta Udriștoiu obține o nouă aruncare de la 7 metri pe care Buceschi o transformă fără probleme (24-16). Henk Groener cere time-out. Florică prinde o pasă cu boltă spre extrema nemțoiacelor, îi pasează lui Laslo și aceasta nu ratează ținta, trimițând în poarta goală. Berger reduce din diferență cu un lob (25-17)Smits înscrie un gol norocos după ce aruncarea sa este deviată (14-12). Cristina Neagu a trimis o pasă perfectă fără să se uite, iar Pintea nu a ratat de pe centru (15-12). Dedu mai parează o aruncare. Florică trimite în transversală după ce a primit o pasă pe la spate de la Buceschi. Dedu apără încă o aruncare și ajunge la 9 parade din 19 aruncări. Geiger obține o lovitură de la 7 metri după ce este faultată de Smits. Eliza Buceschi transformă cu o execuție spectaculoasă, cu foarte mult efect (16-12). Benkhe nu mai ratează, iar Crina Pintea este eliminată pentru două minute (16-13). Se restabilește egalitatea numerică, după ce Benkhe este și ea eliminată. Buceschi înscrie din nou de la 7 metri. Stolle reface diferența de trei goluri (17-14). Buceschi trece printr-o formă foarte bună și marchează al șaptelea său gol din nouă aruncări. Dedu le înspăimântă pe adversare după ce apără din nou și are un procentaj de 41%. România marchează de pe pivot, după ce Pintea se desprinde bine de adversare (19-14), ne desprindem la cinci goluri. Dedu este aproape de a apăra încă o dată, însă aruncarea lui Stolle îi trece pe sub picior. Buceschi înscrie din nou (20-15), nemțoaicele au o jucătoare eliminată.Buceschi 2, NeaguBuceschi transformă o aruncare de la 7 metri (12-7). Geiger este și ea eliminată, Geschke reduce din diferență (12-8). Neagu aruncă pe lângă poartă, însă nemțoaicele nu profită de faptul că poarta noastră era goală. Benkhe intră ca un tanc prin centrul defensivei și marchează (12-9). Aceeași Benkhe le aduce pe nemțoaice la două goluri diferență. Pintea ratează și ea după o verticalizare, trimițând în bară. Germania ratează o pasă la pivot, iar jucătoarele noastre așează un atac pozițional.. După un gol al nemțoaicelor, Buceschi înscrie și ea (14-11). Dedu apără din nou. Ambros Martin cere și el time-out. România ratează atacul, însă Smits aruncă pe lângă poartă și tricolorele intră cu trei goluri avantaj la pauză (14-11).Neagu 3, Buceschi, GeigerCristina Neagu marchează al doilea său gol, însă Benkhe marchează imediat pentru nemțoaice (7-4). Florică obține o aruncare de la 7 metri și un cartonaș galben pentru o adversară. Neagu ratează după ce trimite în bară, însă mingea sare tot la tricolore. Pintea obține o eliminare de 2 minute pentru Benkhe. Buceschi ratează și ea de la 7 metri, însă mingea îi revine și aceasta înscrie (8-4). Germania joacă cu poarta goală pentru a suplini jucătoarea eliminată. Stolle aruncă spre poartă, însă apărarea noastră funcționează bine și deviază. Dedu blochează o nouă aruncare. Aruncarea lui Neagu de pe linia de 9 metri este apărată de portar. Smits este faultată de Udriștoiu, care este eliminată. Geschke transformă pentru prima oară o lovitură de la 7 metri pentru nemțoaice (8-5). De data aceasta, româncele joacă fără portar. Cristina Neagu trimite o bombă și marchează al treilea său gol. Pivotul Benkhe marchează din nou. Neagu marchează, dar nemțoaicele revin prin Bolk (10-7). Aruncarea Elizei Buceschi este apărată de portar. Dedu apără două aruncări consecutive ale nemțoaicelor la aceeași fază. Ardean-Elisei intră bine din extremă, însă este blocată de portar. Geiger pleacă pe contraatac și marchează la vinclu (11-7)Geiger deschide scorul după ce a pătruns pe centru. Neagu recuperează în apărare, iar Buceschi duce scorul la 2-0. Denisa Dedu apără lovitura de la 7 metri a lui Zapf. Geiger înscrie din nou, însă Germania marchează pe contraatac prin Grossmann (3-1). Udriștoiu marchează din extremă, iar după o pasă greșită spre Zapf, Cristina Neagu marchează primul ei gol cu o ghiulea caracteristică (5-1) de pe 9 metri. Benkhe reduce din diferență de pe poziția de pivot (5-2). Geiger ratează pentru prima oară după ce a trimis pe centrul porții. Smits ratează și ea. Florică scutură plasa din extremă, însă Smits marchează cu o aruncare puternică (6-3). Dedu parează o lovitură pe contraatac a lui Grossman. Buceschi marchează, înso golul ei nu este validat după ce Udriștoiu a faultat o adversară. Primul timeout al partidei este cerut de Henk Groener. Nemțoaicele primesc o lovitură de la 7 metri după ce Neagu calcă în semicerc. Denisa Dedu apără a doua aruncare de la 7 metri din tot atâtea ale GermanieiA început partida. România are prima posesie.S-au intonat cele două imnuri.