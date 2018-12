LIVEText România vs Cehia 26-20 (Rep II)

Min 40 România - Cehia 23-15



Marcatoare: Buceschi (2), Pintea, Neagu (2), Dragut,







Buceschi inscrie primul gol al fetelor noastre, dupa o pirueta de nota zece (18-12). Pintea face diferenta de pe pivot, Romania se duce din nou la sase goluri (19-13). Cehoaicele nu sunt neaparat inspirate pe faza de atac, inca o ratare din extrema dreapta. Exista un spatiu mic de speculat? Il vede Cristina Neagu (20-13). Dumanska are o zi mare, iar mingea este deviata din calea portii. Perianu este eliminata. In inferioritate numerica, Neagu face inca o data diferenta (23-15).





A fost o prima repriza in care fetele noastre au fost cu o clasa peste Cehia. Dumanska a fost foarte buna intre buturi, defensiva a fost agresiva si a inchis bine spatiile, in timp ce pe faza ofensiva au fost mereu solutii.







Min 30 România - Cehia 17-11





Marcatoare: Bacaoanu, Udristioiu, Buceschi (2), Neagu







Romania primeste gol desi avea dubla superioritate (12-8). Kordovska primeste cartonasul rosu dupa ce a incasat a treia eliminare. Pe centrul defensivei sunt cele mai mari spatii, iar Cehia profita (13-9). Dupa ce inscrie, Udristioiu este eliminata pentru doua minute. Dumanksa apara un sapte metri sutate de Luzumova. Inca o data Dumanska este imperiala. Buceschi este sigura de la sapte metri, iar Romania se duce la 15-9 in minutul 26. Neagu vede spatii peste tot, iar plasa ii este buna prietena (16-9, cea mai mare diferenta de pana acum). Laslo este eliminata, iar apoi Ardean trimite in bara. Cehia mai reduce din ecart, este 16-11 pentru Romania. Prima repriza se incheie cu un avantaj de sase goluri pentru fetele noastre, 17-11.







Min 20 România - Cehia 12-7





Marcatoare: Buceschi (2), Neagu (2), Florica,







Faza superba de atac a fetelor noastre, mingea a circulat perfect, iar Buceschi a inscris (7-3). Neagu poate fi oprita doar de plasa portii, inca un gol minunat (8-3). Luzumova puncteaza de la 7 metri, Cehia se apropie la patru goluri (8-4). Kordovska este eliminata, prima eliminare din acest meci. Pintea, inca un gol de pe pivot, meci bun pana acum pentru jucatoarea noastra. Cehia inscrie in inferioritate numerica (9-5). Debutanta la un CE, Florica inscrie, se face 10-5 pentru Romania. Laslo nimereste doar transversala, sansa buna ratata de echipa lui Martin Ambros. Cehia se apropie la trei goluri (10-7), o usoara scadere in randamentul fetelor noastre. Neagu zboara inca o data peste apararea adversa, iar tabela este modificata (11-7).





Min 10 România - Cehia 6-2





Marcatoare: Neagu (2), Buceschi, Pintea (2), Dragut







Cine putea sa deschida scorul? Cristina Neagu...Spatii mari in apararea noastra in debutul partidei, iar Cehia egaleaza (1-1). Tricolorele nu primesc gol pret de trei minute, iar tabela se modifica la 4-1 in favoarea noastra. Dumanska inchide foarte bine poarta, iar adversarele nu gasesc calea spre gol. Din pacate, Neagu tinteste doar in transversala de la 7 metri. Crina Pintea este inspirata de pe semicerc (5-1). Dupa primele zece minute, Romania conduce cu 6-2, fetele noastre au fost in mod evident mai bune.





A inceput partida







S-au intonat cele doua imnuri







Rezultatele zilei:







Olanda - Ungaria 28-25

Germania - Norvegia 33-32





Într-o grupă dificilă cu Norvegia, Germania și Cehia, fiecare punct va conta, iar fetele noastre știu acest lucru. Confruntarea de debut de la CE de handbal cu Cehia este una care ne va arăta cam unde se află în acest moment naționala pregătită de Ambros Martin. Partida de la Brest va începe la ora 19:00, va fi în direct pe TVR HD și TVR1 și LiveText pe HotNews.ro.





Grupa A



Danemarca, Serbia, Suedia, Polonia / meciurile se dispută la Nantes







Grupa B





Franța, Muntenegru, Rusia, Slovenia / meciurile se dispută la Nancy







Grupa C





Ungaria, Spania, Olanda, Croația / meciurile se dispută la Montbéliard







Grupa D





Norvegia, România, Germania, Cehia / meciurile se dispută la Brest







* Primele trei clasate din cele patru grupe se vor califica în Grupele Principale. Cele două Grupe Principale (de câte șase echipe) vor fi formate astfel: prima din grupele A și B, a doua din grupele C și D. Primele două clasate vor obține calificarea în semifinale (se va juca încrucișat - locul 1 dintr-o grupă cu locul doi din cealaltă grupă).







Ce a făcut România de-a lungul timpului în istoria participărilor la Campionatul European





1994 - Țara Gazdă: Germania - România, locul 10

1996 - Țara Gazdă: Danemarca - România, locul 5

1998 - Țara Gazdă: Olanda - România, locul 11

2000 - Țara Gazdă: Romania - România, locul 4

2002 - Țara Gazdă: Danemarca - România, locul 7

2004 - Țara Gazdă: Ungaria - România, locul 7

2008 - Țara Gazdă: Macedonia - România, locul 5

2010 - Țara Gazdă: Danemarca/Norvegia - România, medalie de bronz

2012 - Țara Gazdă: Serbia - România, locul 10

2014 - Țara Gazdă: Ungaria/Serbia - România, locul 9

2016 - Țara Gazdă: Suedia - România, locul 5