​VIDEO CE Handbal (f): Victorii pentru Serbia, Danemarca și Muntenegru (Rezultatele zilei)

În Grupa A, Serbia a învins Polonia cu 33-26, obținând astfel cea mai mare victorie a naționalei la un turneu european (precedenta era 28-24 în fața Cehiei, la turneul desfășurat în 2012, chiar în Serbia). Pentru poloneze, aceasta a fost a șaptea înfrângere consecutivă la EURO. Andrea Lekic (CSM București) a revenit în lotul naționalei Serbiei după ce a lipsit la turneul din 2016 (Suedia). Serbia a depășit și borna de 700 de goluri marcate la Campionatele Europene.

Player of the match award presented by @Salming_Hand , with 11 goals, goes to Katarina Krpez Slezak from @rssrbije \uD83D\uDD25#ehfeuro2018 #handballissime pic.twitter.com/VcP4fGwd9l — EHF EURO (@EHFEURO) November 30, 2018





În duelul scandinav al Grupei A, Danemarca a trecut cu 30-29 de Suedia, după ce daneza Sandra Toft a apărat o aruncare de la 7 metri în ultima secundă a partidei. Cu șapte goluri din nouă aruncări, Mette Tranborg a fost principala marcatoare a danezelor și a fost desemnata jucătoarea meciului.





În Grupa B, Jovanka Radicevic (CSM București) a marcat șase goluri și a adus victoria Muntenegrului în disputa cu Slovenia, scor 36-32. Muntenegru și-a depășit astfel recordul de goluri marcate într-un sigur meci la EURO, precedentul fiind de 34 de goluri împotriva Norvegiei în finala din 2012, când au câștigat titlul.

Grupa A:

Serbia vs Polonia 33-26 (13-14)

Danemarca vs Suedia 30-29 (15-16)





Grupa B:

Muntenegru vs Slovenia 36-32 (18-12)

Rusia vs Franța 26-23 (11-11)





Se vor disputa sâmbătă:





Grupa C: Ungaria vs Olanda și Spania vs Croația

Grupa D: Norvegia vs Germania (ora 16:00) și România vs Cehia (ora 19:00)





Programul meciurilor României din Grupa D:





România - Cehia / 1 decembrie, ora 19:00

Germania - România / 3 decembrie, ora 19:00

Norvegia - România / 5 decembrie, ora 22:00





Primele trei clasate din cele patru grupe se vor califica în Grupele Principale. Cele două Grupe Principale (de câte șase echipe) vor fi formate astfel: prima din grupele A și B, a doua din grupele C și D. Primele două clasate vor obține calificarea în semifinale (se va juca încrucișat - locul 1 dintr-o grupă cu locul doi din cealaltă grupă).





România are un obiectiv clar în ceea ce privește participarea la CE de handbal feminin din Franța, acesta fiind clasarea pe unul din primele șase locuri, după cum a anunțat Alexandru Dedu, președintele FRH.