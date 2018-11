​CE Handbal (f): Franţa vs Rusia, scor 23-26, în meciul de deschidere al competiției

Au loc vineri:

Grupa A: Serbia vs Polonia și Danemarca vs Suedia





Se vor disputa sâmbătă:





Grupa B: Muntenegru vs Slovenia

Grupa C: Ungaria vs Olanda și Spania vs Croația

Grupa D: Norvegia vs Germania (ora 16:00) și România vs Cehia (ora 19:00)

Programul meciurilor României din Grupa D





România - Cehia / 1 decembrie, ora 19:00

Germania - România / 3 decembrie, ora 19:00

Norvegia - România / 5 decembrie, ora 22:00





Primele trei clasate din cele patru grupe se vor califica în Grupele Principale. Cele două Grupe Principale (de câte șase echipe) vor fi formate astfel: prima din grupele A și B, a doua din grupele C și D. Primele două clasate vor obține calificarea în semifinale (se va juca încrucișat - locul 1 dintr-o grupă cu locul doi din cealaltă grupă).





România are un obiectiv clar în ceea ce privește participarea la CE de handbal feminin din Franța, acesta fiind clasarea pe unul din primele șase locuri, după cum a anunțat Alexandru Dedu, președintele FRH.

Daria Samokhina a fost desemnată jucătoarea partidei, după ce a înscris 8 goluri.