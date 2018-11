Baschetbalistul Stephen Curry, vedeta echipei Golden State Warriors, a fost implicat într-un accident rutier, vineri, însă a scăpat nevătămat, transmite News.ro.

Automobilul Porsche condus de Stephen Curry a fost lovit de alte două maşini, la Oakland, însă în accidentul nu s-a soldat cu victime.

Potrivit poliţiei, accidentul s-a petrecut din cauza poleiului.



Curry este accidentat la inghinali şi nu a evoluat în ultimele şapte meciuri a celor de la Golden State Warriors.

