​Liga Campionilor (handbal m): Dinamo Bucureşti vs Riihimaen Cocks 24-22/ "Dulăii", la o singură victorie distanță de play-off-ul pentru optimi

După un început echilibrat de partidă (cele două echipe au mers cap la cap până la 4-4, finlandezii reușind chiar să conducă la 2-3), Dinamo a arătat că este echipa mai bună după ce a marcat două goluri consecutive: primul în dublă inferioritate, al doilea cu un jucător mai puțin pe teren. După ce s-au desprins la cea mai mare diferență de pe toată durata partidei (de trei goluri, 9-6 și 10-7), "dulăii" au trecut printr-o perioadă mai slabă, în care au finlandezii au profitat de superioritatea numerică și au egalat la 10. Cu două minute înainte de pauză, Hugo Descat a depășit un adversar și l-a învins pe portarul advers cu o aruncare cu efect (13-11). Riihimaen a mai marcat o dată și rezultatul la pauză a fost de 13-12.





Finlandezii s-au demonstrat la fel de greu de învins și în repriza secundă. Favorită certă la începutul partidei, echipa din București a avut probleme în a se desprinde la mai mult de două goluri. În minutul 50, la 20-19, Descat a blocat excelent o pasă a portarului finlandezilor și i-a repus pe colegii săi în atac (fază încheiată cu gol, 21-19). Riihimaen Cocks a reușit să egaleze la 21, și ceea ce părea, pe hârtie, a fi unul dintre meciurile ușoare ale grupei, părea să se transforme într-un chin. Dinamoviștii s-au desprins din nou la două goluri, însă Descat a ratat o aruncare de la 7 metri și finlandezii au venit iar la un gol diferență (23-22). Dinamo a marcat, iar Missaoui a apărat mai multe aruncări ale adversarilor, aducând o victorie importantă "dulăilor", scor 24-22.

Rezultatele înregistrate până acum de Dinamo în Grupa D:





Dinamo București - Elverum Handball 26-24

Ademar Leon - Dinamo București 31-28

Dinamo București - Wacker Thun 35-34

Riihimaen Cocks - Dinamo București 31-32

Dinamo București - Wisla Plock 24-21

Wisla Plock - Dinamo București 29-28

Dinamo București - Ademar Leon 35-20

Elverum Handball - Dinamo București 29-28

Dinamo București - Riihimaen Cocks 24-22

Potrivit regulamentului competiţiei, din grupele A şi B, superioare valoric, prima clasată se califică direct în sferturile competiţiei, iar echipele de pe locurile 2-6 ajung în optimi, unde se vor afla şi două echipe din grupele C şi D, inferioare valoric, informează News.ro.





Şase câştigătoare din optimi se vor alătura în sferturi câştigătoarelor grupelor A şi B, pentru cele patru locuri din semifinale.





Meciurile din optimi vor avea loc între 20-21 martie 2019, cele din sferturi între 24 aprilie şi 5 mai, iar Turneul Final Four în 1-2 iunie.





În sezonul trecut, Dinamo Bucureşti nu a reuşit să treacă de faza grupelor. Deţinătoarea Ligii Campionilor este echipa Montpellier HB.

Pentru Dinamo au înscris Descat 7 goluri, Komogorov 6, Alouini 5, Gavriloaia 3, Negru 2, Szasz 1, iar de la oaspeţi s-a remarcat Ronnberg cu 8 reuşite.Dinamoviștii au câștigat toate cele cinci partide disputate în sala proprie, iar în deplasare au înregistrat o singură victorie (cu Riihimaen Cocks) și trei înfrângeri (cu Ademar Leon, Wisla Plock și Elverum Handball).Dinamo mai are un singur meci de jucat, pe 29 noiembrie, în deplasare cu Wacker Thun. În cazul în care va câștiga partida din Elveția, echipa bucureșteană se va califica în play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor, indiferent de rezultatele înregistrate în celelalte partide ale grupei.1. Wisla Plock 8 meciuri (227-200) 12 puncte3. Ademar Leon 8 (205-202) 114. Elverum Handball 8 (225-220) 105. Riihimaen Cocks 9 (219-243) 46. Wacker Thun 8 (211-231) 124 noiembrie (17:00): Wisla Plock vs Ademar Leon25 noiembrie (19:10): Elverum Handball vs Wacker Thun28 noiembrie (19:15): Riihimaen Cocks - Wisla Plock1 decembrie (21:00): Ademar Leon vs Elverum Handball