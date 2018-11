Andrea Lekic (CSM Bucureşti), despre pasiunile sale: "Dacă nu făceam handbal, mi-ar fi plăcut să fiu somelier!"

Handbalista de la CSM Bucureşti, Andrea Lekic, a vorbit, la CSMB TV, despre pasiunile sale din viaţa extra sportivă. Ea a dezvăluit că, dacă nu ar fi practicat handbalul, i-ar fi plăcut să devină somelier, dar şi că este pasionată de baschet, călărie sau chitară, informează News.ro.

”Dacă nu aş fi făcut handbal mi-aş fi dorit să fiu somelier. Îmi place foarte mult. Ah, şi baschetul îmi place mult. Acum ceva timp am încercat să învăţ să călăresc, am început, dar a trebuit să mă mut de la Skopje... Acum ştiu că nu am voie, aşa că nu o voi face prea des. Am început să învăţ să cânt la chitară, dar apoi m-am accidentat şi nu am mai continuat”, a povestit Lekic.





Conducătorul de joc al campioanei României a vorbit şi despre tabăra internaţională de care se ocupă de şase ani, în care peste 100 de copii învaţă despre handbal.





”Am început în Ljubljana. Este o tabără internaţională, am avut copii şi din România, este o experinţă incredibilă. Pentru ei e bucurie să joace handbal şi asta mă face să fiu fericită şi îmi dă o energie pozitivă”, a explicat handbalista.





CSM Bucureşti va juca, duminică, returul cu echipa norvegiană Vipers, din grupa D a Ligii Campionilor, iar Lekic a invitat fanii la partidă.





”Este absolut normal ca toată lumea să se gândească doar la victorie. Suntem CSM şi avem mereu obiectiv victoria. Este foarte important să ţintim obiective înalte. Vipers joacă bine, sunt puternice fizic, sper să câştigăm. Aşteptăm publicul să ne susţină”, a mai spus Andrea Lekic.





CSM va mai disputa în Liga Campionilor următoarele partide:





4 noiembrie: CSM Bucureşti – Vipers Kristiansand

11 noiembrie: Ferencvaros – CSM Bucureşti

18 noiembrie: CSM Bucureşti – SG Bietigheim





Clasamentul Grupei D a Ligii Campionilor la handbal feminin:





1. CSM București 3 meciuri (93-88) 4 puncte

2. Ferencvaros 3 (86-87) 4

3. Bietigheim 3 (82-83) 3

4. Vipers Kristiansand 3 (80-83) 1





Primele trei clasate din fiecare din cele patru grupe preliminare se vor califica în grupele principale, care vor include câte şase echipe (trei din grupele A şi B în grupa 1 şi tot trei din grupele C şi D în grupa 2).





Programul fazelor superioare ale competiției:





Grupele principale: 25 ianuarie - 10 martie 2019

Sferturi: 5-7 aprilie 2019 (tur), 12-14 aprilie 2019 (retur)

Turneul Final Four: 11-12 mai 2019, la Budapesta.





CSM București a câștigat Liga Campionilor în 2016, iar în ultimele două sezoane a obținut medalia de bronz. Campioana en-titre a competiției este Gyor ETO.