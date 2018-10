Serbia se află pe un trend ascendent după ce în urmă cu doi ani câştiga argintul olimpic la Rio, iar anul trecut se încorona campioană europeană.

Medaliile de bronz au revenit voleibalistelor din China care s-au impus cu 3-0 în finala mică în faţa Olandei.

Este pentru prima oară în ultimii 62 de ani când finala CM s-a disputat între două naţionale din Europa.

