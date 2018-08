CE Volei (m), preliminarii: România - Finlanda 3-1 / Tricolorii s-au calificat la turneul final din 2019

Scorul pe seturi a fost 26-24, 25-22, 20-25, 25-21, după 115 minute de joc.



Anterior, în grupa A, tricolorii au obţinut următoarele rezultate: 3-2 cu Danemarca, tot la Craiova, şi 3-2 cu Finlanda, la Helsinki.



În ultima rundă a grupei, România va întâlni, în 9 ianuarie 2019, în deplasare, reprezentativa Danemarcei, dar are deja 7 puncte şi este liderul clasamentului, fiind calificată la turneul final al Campionatului European.



Prima clasată în fiecare din cele şapte grupe, plus cinci echipe de pe locul 2 cu cea mai bună linie de clasament se vor califica la turneul final al CE2019, la care vor lua startul 24 de echipe naţionale.



Sunt deja calificate gazdele competiţiei, plus opt echipe de la CE2017.



Campionatul European din 2019 va avea loc între 12-29 septembrie, în Franţa, Slovenia, Belgia şi Olanda.



România a participat ultima dată la un Campionatul European la ediţia din 1995.