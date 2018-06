CE 2018, Handbal (f): România vs Cehia, în primul meci din Grupa D, pe 1 decembrie

Naţionala de handbal feminin a României va debuta în Grupa D a Campionatului European din Franţa, chiar de Ziua Naţională, cu reprezentativa Cehiei. În 3 decembrie, va întâlni Germania, iar în 5 decembrie deţinătoarea titlului, Norvegia, scrie News.ro.







Programul complet al Grupei D, la Brest, este următorul: 1 decembrie – Norvegia – Germania (ora 16.00), România – Cehia (19.00), 3 decembrie – Germania – România (19.00), Cehia – Norvegia (22.00), 5 decembrie – Germania – Cehia (19.00), Norvegia – România (22.00).



În celelalte trei grupe au fost împărţite echipele: A - Danemarca, Serbia, Suedia, Polonia; B - Franţa, Muntenegru, Rusia, Slovenia; C - Ungaria, Spania, Olanda, Croaţia.



Meciurile din faza grupelor CE-2018, găzduit de Franţa, între 29 noiembrie şi 16 decembrie, se vor disputa la Nantes (grupa A), Nancy (B), Montbeliard (C) şi Brest (D).



Primele trei clasate din fiecare grupă se vor califica în grupele principale (echipele din grupele A şi B cu jocuri la Nantes, iar cele din grupele C şi D la Nancy). Faza finală a Campionatului European se va derula între 14 şi 16 decembrie, la AccorHotels Arena din Paris.



România s-a calificat la turneul final al CE2018 din postura de câştigătoare a grupei preliminare 4, rezultatele înregistrate de tricolore fiind: 36-25 şi 28-25 cu Austria, 32-16 şi 32-28 cu Portugalia, 25-30 şi 26-25 cu Rusia.



La ultima ediţie a Campionatului European, în 2016, România s-a clasat pe locul 5, titlul continental revenind Norvegiei.