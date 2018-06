NBA: Golden State Warriors, campioană pentru al doilea an consecutiv - Trump nu îi va invita pe învingători la Casa Albă

Echipa Golden State Warriors a câştigat, vineri, pentru a şasea oară titlul în NBA, a treia oară în ultimii patru ani. Campionii din NBA nu vor fi invitaţi la Casa Albă de Donald Trump, a anunţat preşedintele american, care a precizat însă că ar fi încântat să îi primească pe jucătorii echipei care a câştigat Cupa Stanley, Washington Capitals, dacă aceştia doresc să vină, scrie News.ro.



Golden State s-a mai impus în NBA în 1947, 1956, 1975, 2015 şi 2017.



În acest an, echipa Golden State Warriors s-a impus cu 4-0 la general în finala cu Cleveland Cavaliers (124-114, 122-103, 110-102, 108-85).



La fel ca anul trecut, când adversara din ultimul act a fost tot Cavaliers, titlul de MVP al finalei i-a revenit lui Kevin Durant.



Înainte de ultimul meci al finalei, Donald Trump a declarat, potrivit nba.com, că nu îi va invita pe campioni la Casa Albă, în contextul în care LeBron James (Cleveland Cavaliers) şi Stephen Curry (Golden State Warriors) au spus că echipele lor nu sunt interesate să ajungă la Casa Albă.



“Nu l-am invitat pe LeBron James şi nu l-am invitat pe Stephen Curry. Nu vom invita niciuna din cele două echipe”, a spus Trump.



Donald Trump a anulat recent ceremonia de primire a echipei Philadelphia Eagles, câştigătoarea Super Bowl, la Casa Albă, după ce mai mulţi jucători au participat la mişcarea de boicotare a imnului american lansată în 2016 de Colin Kaepernick. Preşedintele a spus însă că ar fi încântat să îi primească pe componenţii formaţiei de hochei pe gheaţă Washington Capitals, câştigătoarea Cupei Stanley.



