​Liga Campionilor, handbal (f): CSM București vs Gyor (de la 16:15)

CSM București vs Gyor (de la ora 16:15)Rostov-Don vs Vardar (19:00)Papp László Sportaréna, din Budapesta. Capacitate: 12.000 de locuri.Cu un Martin Ambros (selecționerul României) care le cunoaște foarte bine pe unele din pe fetele noastre, Gyor este mare favorită la a-și păstra coroana de campioana a Europei. Are un lot puternic și omogen, cu jucătoare de certă valoare.În plus, formația maghiară joacă pe teren propriu (se va disputa la Budapesta și ediția din acest an a Final Four-ului), iar experiența la acest nivel este clar de partea ei.Sigur, CSM-ul are șansa lui, însă un succes la Budapesta (n.r. câștigarea trofeului) va putea fi posibil doar dacă formația bucureșteană va arăta ca o adevărată echipă - nu trebuie din nou ca totul să fie așteptat de la sclipirile Cristinei Neagu.Dalibor Jurinovic și Markp Mrvica (ambii Croația - arbitrii partidei) au fost delegați să împartă dreptatea în confruntarea dintre CSM și Gyor. Să sperăm că nu vor fi copleșiți de atmosfera din Papp László Sportaréna.