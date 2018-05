​Liga Campionilor, handbal (f): CSM București vs Gyor (de la ora 16:15)

CSM București vs Gyor (de la ora 16:15)Rostov-Don vs Vardar (19:00)Papp László Sportaréna, din Budapesta. Capacitate: 12.000 de locuri.Cu un Martin Ambros (selecționerul României) care le cunoaște foarte bine pe unele din pe fetele noastre, Gyor este mare favorită la a-și păstra coroana de campioana a Europei. Are un lot puternic și omogen, cu jucătoare de certă valoare.În plus, formația maghiară joacă pe teren propriu (se va disputa la Budapesta și ediția din acest an a Final Four-ului), iar experiența la acest nivel este clar de partea ei.Sigur, CSM-ul are șansa lui, însă un succes la Budapesta (n.r. câștigarea trofeului) va putea fi posibil doar dacă formația bucureșteană va arăta ca o adevărată echipă - nu trebuie din nou ca totul să fie așteptat de la sclipirile Cristinei Neagu.Dalibor Jurinovic și Markp Mrvica (ambii Croația - arbitrii partidei) au fost delegați să împartă dreptatea în confruntarea dintre CSM și Gyor. Să sperăm că nu vor fi copleșiți de atmosfera din Papp László Sportaréna.Va fi a treia participare consecutivă a CSM-ului la Final Four. În 2016, echipa bucureșteană a bifat marea surpriză, reușind să câștige trofeul în fața lui Gyor, după executarea loviturilor de departajare.Anul trecut, CSM-ul a încheiat pe trei compețitia, cucerind medaliile de bronz (a trecut în finala mică de Buducnost)."Nu este neapărat un obiectiv (n.r. să câștige titlul de cea mai bună marcatoare a competiției), dar este un lucru care poate fi atins având în vedere că nu este o diferenţă foarte mare între mine şi cea care se află pe primul loc în acest moment. Am spus-o de multe ori, dacă ar fi să aleg între a nu da niciun gol cu Gyor, dar ca echipa noastră să meargă în finală şi a da multe goluri, iar noi să pierdem, aş opta cu siguranţă pentru prima variantă" -''Cred că va fi un meci foarte dificil, chiar dacă Gyor are multe jucătoare accidentate, dar întotdeauna au avut ce să pună în loc. Nu cred că se vor marca prea multe goluri, vom vedea apărări bune şi multă luptă din partea ambelor echipe. Cred că pentru noi decisivă va fi apărarea, nu trebuie să primim goluri uşoare. Eu cred că aşa se câştigă trofeele, cu apărarea, şi trebuie să ne concentrăm pe acest lucru. Ce a fost a fost, dar acum trebuie să ne uităm înainte. E un weekend important, din tot ceea ce s-a întâmplat am învăţat, dar trebuie să ne unim şi să-ţi aminteşti de lucrurile bune.Am jucat prost uneori, dar am arătat şi cât de bine putem juca. Am vorbit multe despre asta între noi. Şi sezonul meu a fost cu suişuri şi coborâşuri, am avut meciuri bune dar şi unele mai puţin reuşite, dar acum m-am antrenat bine, şi mă simt din ce în ce mai bine. Dar când sunt atâtea jucătoare în jurul tău care pot înscrie multe goluri şi eşti playmaker, nu te pui pe tine în planul principal. Am petrecut mult timp împreună în afara terenului, poate nu se vede asta în teren, dar ne plăcem între noi, toată lumea vorbeşte despre tactică şi se implică, ne simţim bine'' -Finala mică, de la ora 16:15Finala mare, de la ora 18:45