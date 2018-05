Per Johansson avertizează înainte de Final Four: "Dacă nu vom fi ca o familie în echipă, niciodată nu vom învinge"

Aflată pentru a treia oară consecutiv în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, CSM București va avea o misiune extrem de dificilă în semifinale, campioana României urmând să se dueleze cu formația maghiară Gyor ETO. Antrenorul suedez Per Johansson a declarat, vineri, că jucătoarele sale trebuie să fie ca o familie în teren, pentru a reuși să o învingă pe campioana Europei. "Dacă nu vom fi ca o familie în echipă, niciodată nu vom învinge", a spus Per Johansson.





''Am avut multe suişuri şi coborâşuri în acest an. Anul acesta faţă de anul trecut am avut mai multe probleme şi a trebuit să punem la punct multe lucruri, aşa că eu sunt mai bine pregătit să fac faţă. Am reuşit la meciul cu Metz să arătăm că potenţialul lui CSM Bucureşti este foarte ridicat, dar nu ştiu dacă îl vom atinge mâine din nou. Dar el există, e acolo. De asemenea, e acolo şi meciul slab din returul cu Metz. Pentru mine a fost bine să văd lucruri extraordinar de bune, dar şi lucruri extraordinar de rele. Aşa că trebuie să lucrăm la asta, suntem ca un lift'', a declarat Johansson la întâlnirea cu media de la Heroes Square din Budapesta.





''După meciul cu HC Zalău, am avut o întâlnire dură, în care am decis să mergem pe acelaşi drum şi cred că acum jucătoarele sunt unite, sunt concentrate să avem un weekend foarte bun. Dacă nu vom fi ca o familie în echipă, niciodată nu vom învinge. Obişnuiesc să spun că nu vei câştiga niciodată datorită sistemului tactic, învingi doar cu sufletul, inima şi cu tactica. Aşa cum a fost la meciul de acasă cu Metz.







Un lucru este mereu foarte important, şi anume portarul. Pentru că are un impact mare. Bineînţeles este important ca eu să-l înving pe Ambros, Cristina Neagu pe Amorim, Isabelle Gullden să fie mai bună decât Stine Oftedal şi aşa mai departe. Dar apărarea, modul în care va începe meciul va fi important pentru noi. Dacă ele vor lua un avantaj, cu publicul alături de ele, va deveni dificil pentru noi. Aşa că va trebui să fim aproape de ele, iar portarul, apărarea sunt cele mai importante'', a spus tehnicianul scandinav.





Despre prelungirea contractului său la CSM Bucureşti







''Conducerea lui CSM a vorbit cu mine şi am convenit să discutăm după ce se termină Final Four. Ei vor să-mi prelungească contractul, dar eu vreau să mă concentrez doar pe Final Four, aşa că vom discuta din nou săptămâna viitoare şi atunci va avea loc un anunţ'', a precizat Per Johansson.



Cristina Neagu: "Suntem pregatite. Cred că avem şanse egale cu Gyor-ul"





''Final Four este obiectivul principal al anului. Am ajuns aici. Am avut un sezon greu cu urcuşuri şi coborâşuri. Însă suntem aici, suntem pregătite, am intrat în această atmosferă de semifinală de Liga Campionilor şi sper din tot sufletul ca mâine să fie o zi bună pentru noi şi să reuşim să câştigăm. Cred că nici noi nu ştim cu adevărat adevărata faţă a noastră, pentru că am fost un pic la extreme. Am fost undeva între cele mai bune meciuri din acest sezon şi cele mai slabe, aşa că vom vedea mâine unde ne aflăm. Cred că avem şanse egale cu Gyor-ul. Îmi doresc ca mâine să jucăm bine şi să câştigăm'', a spus Neagu.







Paula Ungureanu: "E singurul trofeu care îmi lipseşte din palmares şi momentan pentru el mă zbat şi muncesc''





''Suntem gata, pregătite şi motivate, dornice de a face un Final Four minunat. Simt presiunea, am simţit-o dintotdeauna, însă voi da totul pe teren şi voi face tot ce ţine de mine ca să câştigăm. E o atmosferă bună, prielnică pentru un Final Four, suntem toate dornice de victorie şi de a face meciuri frumoase.





Cred că toată echipa este importantă, de la banca tehnică până la cei care se ocupă de recuperarea noastră. Fiecare om este important, meciul se joacă pe teren şi este nevoie de toată lumea. Dar, într-adevăr cu apărarea câştigi trofee, iar cu atacul câştigi probabil meciuri. Mă simt bine, în formă şi dornică de a face un Final Four minunat şi îmi doresc enorm să mă bucur de aceste momente în teren.





Trebuie să jucăm unite, să fim împreună din minutul unu până în minutul 60. Să ne bucurăm una pentru cealaltă. Sincer trebuie să ne simţim ca o echipă, pentru că până la urmă vorbim de un trofeu foarte important, un trofeu pentru care am muncit un sezon întreg şi trebuie să fim unite. Acest trofeu ar însemna pentru mine încununarea unei munci de ani de zile. Mi-l doresc enorm şi chiar ar însemna o răsplată pentru munca mea. E singurul care îmi lipseşte din palmares şi momentan pentru el mă zbat şi muncesc'', a declarat Paula Ungureanu, portarul echipei CSM Bucureşti.





Semifinala dintre CSM Bucureşti şi Gyor, programată de la ora 16:15 (ora României) la Papp Laszlo Sportarena din Budapesta va fi arbitrată de croaţii Dalibor Jurinovic şi Marko Mrvica. CSM Bucureşti a câştigat Liga Campionilor în 2016, iar în 2017 a obţinut medaliile de bronz, scrie Agerpres.