​Liga Campionilor, Volei (f): Alba Blaj, învinsă în finală de VakifBank Istanbul (scor 3-0)

Alba Blaj, invinsa in finala de VakifBank Istanbul

​Echipa turcă de volei feminin VakifBank Istanbul a învins duminică formaţia Volei Alba Blaj, cu scorul de 3-0, în finala Turneului Final Four al Ligii Campionilor, de la Bucureşti. VakifBank Istanbul a câştigat trofeul şi în 2017, în timp ce Volei Alba Blaj încheie cu medalia de argint, după ce a jucat în premieră finala competiţiei, scrie News.ro,







Scorul pe seturi a fost 25-17, 25-11, 25-17, după 74 minute de joc.



Tot duminică, în finala pentru medalia de bronz, Imoco Volley Conegliano – Galatasaray Istanbul, scor 3-0 (25-17, 25-18, 25-20).



Sâmbătă, în semifinale, VakifBank Istanbul a învins pe Imoco Volley Conegliano, cu scorul de 3-2 (25-22, 25-21, 17-25, 15-25, 16-14), iar în cea de-a doua, Volei Alba Blaj a învins pe Galatasaray Istanbul, scor 3-1 (23-25, 25-17, 25-22, 25-22).



Volei Alba Blaj s-a calificat direct la Turneul Final Four datorită faptului că este gazdă, iar celelalte participante au trecut şi prin faza Play-off 6 pentru accederea în ultimul act de la Bucureşti.



În 2017, Liga Campionilor a revenit tot echipei turce VakifBank Istanbul, care a evoluat, acum, pentru a şasea oară la Turneul Final Four şi are în total patru trofee la activ.