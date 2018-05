​Liga Campionilor, Volei (f): Alba Blaj - Galatasaray 3-1/ Încântător - Alba Blaj, în premieră în finala competiției

Volei Alba Blaj, in finala Ligii Campionilor

​Echipa feminină de volei Volei Alba Blaj s-a calificat sâmbătă, în premieră, la Turneul Final Four de la Bucureşti, în finala Ligii Campionilor, după ce a învins în semifinale formaţia turcă Galatasaray Istanbul, cu scorul de 3-1. Adversara din finală va fi VakifBank, deţinătoarea trofeului, scrie News.ro.





În prima semifinală a zilei, VakifBank Istanbul a învins pe Imoco Volley Conegliano, cu scorul de 3-2 (25-22, 25-21, 17-25, 15-25, 16-14), iar în cea de-a doua, Volei Alba Blaj a învins pe Galatasaray Istanbul, scor 3-1 (23-25, 25-17, 25-22, 25-22).



Partida s-a încheiat în uralele fanilor din Sala Polivalentă, care au scandat minute în şir ”România, România”.



Astfel, duminică se vor disputa finalele pentru medalii, între învinsele Imoco Volley Conegliano - Galatasaray, pentru bronz (ora 16.00), respectiv pentru trofeul Ligii Campionilor, între VakifBank Istanbul şi Volei Alba Blaj (19.00).



La Turneul Final Four de la Bucureşti asistă mai multe personalităţi din voleiul european, plus foste glorii ale voleiului românesc, între care şi Cristina Pârv, căpitan al naţionalei timp de mulţi ani, care a sosit din Brazilia pentru eveniment, în calitate de ambasador al FR Volei.



Volei Alba Blaj s-a calificat direct la Turneul Final Four datorită faptului că este gazdă, iar celelalte participante au trecut şi prin faza Play-off 6 pentru accederea în ultimul act de la Bucureşti.



În 2017, Liga Campionilor a revenit echipei turce VakifBank Istanbul.