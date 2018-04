OFICIAL: Martin Ambros, noul antrenor al lui Rostov Don

După șase sezoane petrecute la Gyor (formație pe care a calificat-o și în acest an în Final Four), Martin a anunțat în luna februarie a acestui an că va pleca din Ungaria.Oficialii CSM-ului au încercat să-l "deturneze" pe Ambros (cu atât mai mult cu cât este și selecționerul României), însă formația rusă a avut până la urmă câștig de cauză.În vârstă de 49 de ani, Martin Ambros s-a făcut cunoscut alături de formația SD Itxaco (a cucerit Cupa EHF în 2009, iar în 2012 a ajuns până în finala Ligii Campionilor).Din 2012 și până în prezent, antrenorul spaniol a cucerit trei Ligi ale Campionilor alături de Gyor (2013, 2014 și 2017).