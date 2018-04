Cristina Neagu analizează duelul cu Gyor: "Nu cred că este sperietoarea din alte sezoane. CSM Bucureşti poate să învingă orice echipă din lume într-o zi bună"

"Am început pregătirea imediat după cel de-al doilea meci cu Metz. Ştim toţi cine e Gyor, actuala campioană a Europei, joacă din nou acasă cu 10.000 de oameni în spate, însă încercăm să ne pregătim cât putem de bine pentru că ne dorim foarte tare să ajungem să jucăm finala", a spus Cristina Neagu, potrivit News.ro.







CSM București, capabilă să învingă orice echipă din lume





"Scorul pleacă de la 0-0, nu cred că Gyor este sperietoarea din alte sezoane. Şi noi am avut urcuşuri dar şi coborâşuri, din păcate, însă ştim că într-o zi bună CSM Bucureşti poate să învingă orice echipă din lume. Îmi doresc să câştig titlul cu o echipă din România şi şansele sunt foarte mari de vreme ce mergem la Final Four".





Atmosfera din tribune - un avantaj pentru Gyor





"Practic, sunt două meciuri ce ne despart de trofeul Ligii Campionilor. Însă sunt două meciuri infernale, trebuie să jucăm excelent şi să avem şi un pic de noroc pentru a câştiga trofeul. Atmosfera va fi un avantaj pentru Gyor, un avantaj pe care din păcate îl au în fiecare an, însă avem şi noi suporterii noştri şi sperăm să vină în număr cât mai mare la Budapesta, pentru că avem nevoie de ei", a afirmat Neagu.



Per Johansson a schimbat atmosfera în cadrul echipei





"Per (n.r. antrenorul Per Johansson) a schimbat atmosfera din echipă, e normal ca atunci când se schimbă antrenorul să se provoace un anumit şoc, dar nu trebuie uitat că Helle Thomsen ne-a dus până în sferturi. Pentru noi nu mai contează acum, noi încercăm să pregătim cât putem de bine să încercăm să câştigăm împotriva lui Gyor şi să ne luptăm pentru trofeu", a precizat jucătoarea campioanei României.





Despre programul din Final Four: "Sper ca în viitor să se joace cu o zi de pauză"





"De fiecare dată Gyor joacă primele în semifinale, indiferent de sezon. Este un avantaj dacă te califici în finală, pentru că sunt mai multe ore de recuperare. Este extrem de greu să joci două zile la rând, eu sper din tot sufletul ca federaţia europeană să ia măsuri în acest sens în viitor şi să se joace cu o zi de pauză pentru că e foarte greu mai ales pentru jucătoarele care sunt pe teren 60 de minute. Eu nu am avut nicio preferinţă la tragerea la sorţi şi feeling-ul meu era că o să picăm cu Gyor. Pare cel mai echilibrat Final Four, acum să vedem ce va fi în acel weekend".





Nu vede accidentările din cadrul echipei ungare ca pe un avantaj





"Accidentările din echipa lor nu cred că ne ajută foarte mult, pentru că au şi alte jucătoare foarte bune. Eu îl cunosc foarte bine pe Ambros (n.r. Ambros Martin, antrenorul lui Gyor), este un antrenor foarte bun, un om al detaliilor şi sunt convinsă că va pregăti meciul foarte bine şi le vorbeşte fetelor la modul la care nu trebuie să se gândească cine lipseşte din echipă, ci cum să joace cât mai bine împotriva noastră. Au şi câteva minusuri, cu siguranţă, faptul că nu au o stângace, mai sunt şi altele pe care le analizăm şi încercăm să profităm de ele", a mai spus Cristina Neagu.



CSM Bucureşti va întâlni deţinătoarea Ligii Campionilor, Gyor, iar Rostov-Don pe HC Vardar în semifinalele Ligii Campionilor, la Turneul Final Four de la Budapesta. Meciurile de la Turneul Final Four, programat la Budapesta în 12-13 mai, vor avea loc de la aceleaşi ore, 16.15 şi 19.00, doar ordinea acestora urmând a fi stabilită.



Gyor ETO este antrenată de Ambros Martin, selecţionerul României, care va părăsi campioana Ungariei după acest sezon.

CSM Bucureşti s-a calificat Turneul Final Four al Ligii Campionilor, după ce a eliminat formaţia franceză Metz Handball, cu 34-21 şi 20-27. Gyor a trecut de Buducnost, cu 30-28 şi 26-20, HC Vardar a eliminat pe FC Midtjylland, cu 32-25 şi 24-23, iar Rostov-Don a trecut de FTC Budapesta, cu 32-22 şi 31-29.





CSM Bucureşti s-a calificat în sferturile de finală de pe locul 3 în grupa principală I, după următoarele rezultate: 28-22 şi 24-28 cu Gyor, 31-26 şi 29-24 cu FC Midtjylland, 22-22 şi 24-25 cu Rostov-Don.





Obiectivul campioanei României în actuala stagiune a fost calificarea la Turneul Final Four al Ligii Campionilor, la care a mai participat de două ori consecutiv.





În 2016, CSM Bucureşti a cucerit trofeul, iar anul trecut a încheiat cu medaliile de bronz, aflându-se acum la a treia participare consecutivă la Turneul Final Four, scrie News.ro.