Per Johansson revine la CSM Bucuresti - Antrenorul suedez o va pregati pe campioana Romaniei pe finalul sezonului

Conform Digisport , oficialii campioanei Romaniei au negociat cu trei antrenori: Thomas Ryde, Gustav Gjekstad si Per Johansson.Dupa ce nu i-a mai prelungit contractul antrenoarei Helle Thomsen, conducatorii CSM-ului l-a numit pe Johansson sa se ocupe de pregatirea echipei in Champions League.Alaturi de Per, CSM a incheiat pe trei Final Four-ul din 2017.In acest sezon, CSM Bucuresti trebuie sa treaca de Metz Hanbdall intr-o dubla mansa pentru a putea reveni in Final Four. Pe 6 aprilie se va disputa mansa tur la Bucuresti, iar returul se va juca pe 15 aprilie, in deplasare.