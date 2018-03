Rugby Europe dupa scandalul produs la meciul Belgia vs Spania: "Arbitrul roman a fost delegat inaintea turneului. Prestatia sa va fi analizata"

Rugby Europe, for condus de Octavian Morariu, a dat publicitatii, duminica, un comunicat, dupa scandalul izbucnit in urma meciului Belgia - Spania, in care precizeaza ca delegarile arbitrilor au fost facute inaintea turneului Rugby Europe Championship, informeaza News.ro.







Mai multi utilizatori ai retelelor de socializare au postat mesaje in care se declara consternati de delegarea unui arbitru roman la partida de la Bruxelles si il acuza pe Octavian Morariu, presedintele Rugby Europe, forul continental de profil, de "manevre" pentru calificarea Romaniei.





"In urma meciului dintre Belgia si Spania, care a avut loc la Bruxelles, Rugby Europe doreste sa faca urmatoarele precizari. Rugby Europe a selectionat intotdeauna cei mai buni arbitri internationali, indiferent de competitie, contribunind la dezvoltarea unor arbitri internationali europeni foarte buni. La fel ca pentru toate competitiile internationale importante, delegarile pentru Rugby Europe Championship s-au facut inaintea turneului, de un comitet independent si neutru de specialisti (niciun membru al conducerii Rugby Europe). Aceasta selectie a fost revazuta si confirmata in timpul turneului, pe baza performantelor arbitrilor la nivel international. Chiar daca intelegem ca rezultatul meciului deschide discutii pasionante, Rugby Europe nu isi permite sa judece performanta arbitrajului pana cand nu va fi facuta o analiza completa a intalnirii. Aceasta este procedura obisnuita la fiecare meci", se arata in comunicatul citat.Tot duminica, Federatia Spaniola de Rugby (FER) a anuntat ca va depune o reclamatie la Rugby Europe pentru a se analiza arbitrajul lui Vlad Iordachescu la meciul dintre echipa Spaniei si cea a Belgiei, scor 18-10 pentru belgieni, rezultat de care a beneficiat Romania, care s-a calificat la Cupa Mondiala."FER va depune reclamatie la Rugby Europe (RE) si la World Rugby astfel incat Comisia de Arbitri a RE sa vada inregistrarea video a meciului si sa decida daca prestatia arbitrului a fost partinitoare deliberat, pentru favorizarea Romaniei, iar daca a fost astfel sa actioneze in consecinta", se arata pe site-ul ferugby.es.Federatia mentioneaza ca luna trecuta i-a cerut fara succes presedintelui Comisiei de Arbitri a Rugby Europe, Patrick Roben, sa schimbe brigada de arbitri de la meciul Belgia - Spannia, avand in vedere faptul ca Romania avea nevoie de o infrangere a Spaniei pentru a se califica la CM.Echipa nationala de rugby a Romaniei a pierdut in Georgia, duminica, scor 16-25 (6-10), in Campionatul European, dar a obtinut calificarea la Cupa Mondiala din Japonia, din 2019, in urma succesului surprinzator obtinut de Belgia in fata Spaniei, cu 18-10 (12-0).Spania, echipa favorita la calificare inaintea ultimei etape, va trebui sa treaca mai multe meciuri de baraj pentru a ajunge in Japonia.Ibericii considera ca victoria Belgiei in fata Spaniei l-a avut ca "autor" pe arbitrul Vlad Iordachescu.Jucatorii spanioli l-au alergat pe arbitrul roman dupa meci, pentru a-i cere socoteala pentru prestatia sa, care, in opinia lor, a avantajat decisiv echipa gazda. Iordachescu a parasit cu greu stadionul din Bruxelles, unde a avut loc meciul.Arbitrul a taiat actiunile de atac ale Spaniei si le-a permis belgienilor sa placheze in aer, au acuzat jurnalistii de la cotidianul spaniol Marca.