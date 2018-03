Meciul Belgia - Spania, care i-a calificat pe "stejari" la CM, arbitrat "scandalos" de un român - Le Figaro

Jucatorii spanioli l-au alergat pe arbitrul roman dupa meci, pentru a-i cere socoteala pentru prestatia sa, care, in opinia lor, a avantajat decisiv echipa gazda. Iordachescu a parasit cu greu stadionul din Burxelles, unde a avut loc meciul.Arbitrul a taiat actiunile de atac ale Spaniei si le-a permis belgienilor sa placheze in aer, au acuzat jurnalistii de la contoidianul spaniol"Meciul pierdut de iberici a fost arbitrat in mod scandalos de un... roman", a scrisMai multi utilizatori ai retelelor de socializare au postat mesaje in care se declara consternati de delegarea unui arbitru roman la partida de la Bruxelles si il acuza pe Octavian Morariu, presedintele Rugby Europe, forul continental de profil, de "manevre" pentru calificarea Romaniei.Echipa nationala de rugby a Romaniei pierde in Georgia, scor 16-25 (6-10), in Campionatul European, dar obtine calificarea la Cupa Mondiala din Japonia, din 2019, in urma succesului surprinzator obtinut de Belgia in fata Spaniei, cu 18-10 (12-0)."Stejarii" termina pe locul 2 competitia, cu 14 puncte, dupa campioana Georgia, cu 23 de puncte. Georgienii erau califcati direct la CM, astfel ca si romanii obtin "biletele". Spania, echipa favorita la calificare inaintea acestei etape, a terminat pe locul 3, cu 13 puncte, si va trebui sa treaca mai multe meciuri de baraj pentru a ajunge in Japonia.La turneul final din 2019, Romania va face parte din Grupa A, alaturi de Scotia, Irlanda, Japonia si de inca o echipa ce va fi desemnata ulterior. "Stejarii" vor disputa meciul de deschidere, la 20 spetembrie 2019, la Tokyo, impotriva reprezentativei tarii gazda.Romania a participat pana in prezent la toate cele opt editii ale Cupei Mondiale.