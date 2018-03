S-a intamplat minunea: Belgia a invins Spania, iar Romania s-a calificat la Cupa Mondiala de rugby

"Stejarii" au pierdut cu 25-16 (10-6) in Georgia, la Tbilisi, insa norocul tricolorilor a venit din alta parte...Belgia a invins Spania (18-10), rezultat in urma caruia Romania a obtinut pe ultima suta de metri calificarea la Cupa Mondiala.Punctele "stejarilor" din Georgia au fost reusite de Andrei Radoi, incercare in prelungirile partidei, transformata de Vlaicu, si de alte trei lovituri libere fructificate de acelasi Vlaicu, in minutele 11, 40 si 62.Romania a incheiat grupa pe locul al doilea (dupa Georgia), reusind astfel sa obtina biletele pentru turneul final din 2019.Romania a participat pana in prezent la toate cele opt editii ale Cupei Mondiale.La CM 2019, Romania va face parte din Grupa A, alaturi de(tara gazda),si. Tricolorii vor debuta impotriva niponilor pe 20 septembrie 2019, la Tokyo.