Handbal f: Antrenoarea principala Helle Thomsen pleaca de la CSM Bucuresti/ Conducerea nu mai dorea sa-i prelungeasca contractul

Helle Thomsen nu va mai fi antrenoarea lui CSM Bucuresti. Daneza a decis sa plece dupa partida de campionat cu CSM Bistrita, anunta Digisport.ro Daneza avea contract un an plus un an. Conducerea clubului a anuntat-o azi ca nu vrea sa-i prelungeasca intelegerea, iar ea a decis ca in aceste conditii va pleca de acum. Le-a transmis oficialilor de la CSM ca nu mai revine la Bucuresti, astfel ca lucrurile par a fi destul de clare. Helle a anuntat fetele de hotararea ei, azi, in vestiar, dupa meciul cu Bistrita."Stiam deja ca voi fi demisa inaintea meciului de astazi (in Liga Nationala, cu CSM Bistrita, scor 30-23 n.r.). Stiam ca exista un astfel de paragraf in contract, asa ca demisia nu a venit ca un soc. Am pierdut anumite meciuri in Liga Campionilor si nu am jucat prea bine in toate meciurile. Clubul a vrut sa faca o schimbare inaintea meciului din sferturile Ligii, asa ca accept asta", a spus Helle Thomsen, vineri seara, pentru televiziunea daneza TV2, citata de news.ro CSM Bucuresti nu a facut un anunt oficial pana la ora transmiterii acestei stiri. CSM Bucuresti va juca in sferturile Ligii Campionilor cu Metz Handball, in 6 aprilie pe teren propriu si in 15 aprilie in deplasare, pentru calificarea in Final Four.CSM Bucuresti a invins CSM Bistrita cu 30-23, in Liga Florilor, in ultimul meci de pe teren propriu inaintea sfertului de finala cu Metz, din Liga Campionilor.