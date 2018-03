Handbal: Isabelle Gullden va pleca de la CSM Bucuresti la finalul sezonului

Titlul de campioana a Europei, obtinut de CSM Bucuresti in 2016, se leaga si de performanta incredibila a sportivei, care a inscris 15 goluri in finala mare, impotriva formatiei Gyor, incheiata dupa aruncarile de la 7 metri.Bella are un palmares bogat in Romania: castigatoare a Ligii Campionilor in 2016 si golgheterul competitiei, de 2 ori campioana a Romaniei, de 2 ori castigatoare a Cupei Romaniei si de 2 ori castigatoare a Supercupei Romaniei. Acestor performante li se vor adauga si titlurile inregistrate la finalul acestui sezon, se arata pe site-ul CSM Bucuresti."Am avut 3 ani extraordinari la CSM Bucuresti. Iubesc acest club si colegele cu care am jucat. Toata lumea a fost alaturi de mine si m-a ajutat sa fiu o jucatoare mai buna. Aici mi s-a indeplinit visul de a castiga Liga Campionilor si vreau sa inchei acest sezon la fel cum l-am terminat pe primul. Cu inca un trofeu! Vreau sa le multumesc tuturor din cadrul clubului, antrenorilor, jucatoarelor, celor din Team Bella, fanilor de pretutindeni. Sunteti extraordinari! Multumesc Bucuresti, multumesc Romania pentru bunatate si ospitalitate. Pe curand!",, care a semnat un contract pe trei sezoane cu Brest Bretagne.Totodata, la finalul sezonului, CSM Bucuresti se va desparti si de antrenorul cu portarii, Linus Persson.