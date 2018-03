CE Handbal 2018, preliminarii: Ambros Martin a anuntat lotul Romaniei pentru dubla cu Rusia

Lotul convocat de selectionerul Ambros Martin este format din urmatoarele jucatoare: portari - Iulia Dumanska (SCM Craiova), Denisa Dedu (Siofok), jucatoare de camp - Valentina Ardean-Elisei (SCM Craiova), Ana Maria Popa (CSM Roman), Cristina Neagu (CSM Bucuresti), Bianca Bazaliu (CSM Bucuresti), Eliza Buceschi (Corona Brasov), Laura Oltean (CSM Bistrita), Madalina Zamfirescu (Debrecen), Cristina Laslo (Buducnost), Ana Maria Dragut (HC Zalau), Laura Popa (Corona Brasov), Laura Chiper (Corona Brasov), Aneta Udristoiu (CSM Bucuresti), Crina Pintea (Issy Paris), Raluca Bacaoanu (HCM Ramnicu Valcea).Pentru partida din 25 martie, de la BT Arena din Cluj-Napoca, lotul ar putea suferi modificari, alte patru jucatoare aflandu-se in vizorul stafului tehnic.Nationala se va reuni duminica, la Bucuresti, iar a doua zi este programata plecarea spre Togliatti, unde are loc meciul tur cu Rusia, dupa care echipa Romaniei va ajunge direct la Cluj-Napoca in vederea returului.Inaintea partidelor cu Rusia, Romania este liderul grupei 4 din preliminariile CE din 2018, cu 4 puncte, fiind urmata de Rusia si Austria, cu cate 2, si Portugalia, cu 0 puncte.In primele doua partide din grupa 4, tricolorele au invins Austria, cu 36-25, si Portugalia, cu 32-16.Programul urmator al nationalei tricolore, antrenata de Ambros Martin, este: Austria - Romania (31 mai) si Romania - Portugalia (3 iunie).Primele doua clasate din cele sapte grupe preliminare si o echipa de pe locul 3 cu cea mai buna linie de clasament se vor califica la turneul final Campionatului European, programat in Franta, intre 29 noiembrie - 16 decembrie 2018.La ultima editie a Campionatului European, in 2016, Romania s-a clasat pe locul 5, titlul continental revenind Norvegiei.