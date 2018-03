Rugby: Romania se mentine pe locul 17 in lume; Irlanda a urcat pe pozitia a doua

Irlandezii au devansat reprezentativa Angliei, care a coborat pe locul al treilea in aceasta ierarhie, dupa esecul surprinzator in fata Frantei, care a urcat in schimb doua locuri, de pe 10 pe 8, dupa succesul de la Paris.*in paranteza este pozitia anterioara1 (1). Noua Zeelanda 93,99 puncte2 (3). Irlanda 87,853 (2). Anglia 87,504 (4). Australia 85,495 (6). Africa de Sud 83,816 (5). Scotia 83,807 (7) Tara Galilor 83,078 (10). Franta 79,449 (8). Argentina 78,2210 (9). Fiji 77,9311 (11). Japonia 75.6612 (12). Georgia 73.8013 (13). Tonga 71.8714 (14). Italia 71.1315 (15). SUA 69.2316 (16). Samoa 69.0317 (17). Romania 68.4118 (18). Uruguay 65.3719 (19). Spania 64.5920 (20). Rusia 62.38.