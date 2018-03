Liga Campionilor: Metz, adversara echipei CSM Bucuresti in sferturile competitiei

CSM Bucuresti a terminat pe locul 3 in Grupa principala I, dupa ce sambata, in deplasare, a pierdut cu Rostov-Don, scor 24-25 (12-9).CSM Bucuresti - Gyor 28-22Midtjylland - CSM Bucuresti 26-31CSM Bucuresti - Rostov 22-22Gyor - CSM Bucuresti 28-24CSM Bucuresti - Midtjylland 29-24Rostov - CSM Bucuresti 25-24Vardar - Metz 29-23Metz - Ferencvaros 27-25Thuringer - Metz 29-31Metz - Vardar 24-22Ferencvaros - Metz 29-27Metz - Thuringer 35-29Buducnost - Vardar 25-30 (12-15)/ a avut loc sambataBietigheim - Ferencvaros 27-23 (16-11)Metz Handball - Thuringer 35-29 (17-19)Sursa foto: soccerstand.comPrimele patru clasate din grupele principale s-au calificat in sferturile de finala (6-8 aprilie turul si 13-15 aprilie returul), faza in care vor juca incrucisat, in sistemul 1-4 si 2-3. Castigatoarele din sferturi se vor califica la Turneul Final Four, care va avea loc la Budapesta, in 12 si 13 mai.Buducnost - GyorCSM Bucuresti - MetzFerencvaros - RostovMidtjylland - VardarIn 2016, CSM Bucuresti a cucerit trofeul Ligii Campionilor, iar anul trecut a castigat medaliile de bronz. Obiectivul campioanei Romaniei in actuala editie a competitiei este calificarea la Turneul Final Four.