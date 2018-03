Cupa EHF (f): HC Zalau a ratat calificarea in semifinalele competitiei - Kastamonu Belediyesi, adversara echipei SCM Craiova

In tur, HC Zalau a castigat pe teren propriu la limita, scor 29-28 (12-15), astfel ca scorul general este de 55-53, iar Kastamonu avanseaza in semifinale.La partida de duminica, pe banca formatiei HC Zalau nu a stat si antrenorul Gheorghe Tadici, care a fost suspendat doua etape de EHF dupa ce a primit cartonas rosu in mansa tur in urma comentariilor la adresa arbitrajului.Kastamonu va juca in semifinale cu SCM Craiova, formatie care a obtinut sambata, in premiera, calificarea in semifinale, dupa ce a eliminat echipa rusa Lada Togliatti (23-25 si 26-23).Meciurile din semifinale sunt programate in 7-8 aprilie, respectiv 14-15 aprilie.HC Zalau s-a calificat in sferturi de pe locul 2 in grupa D (8 puncte), obtinute din disputele cu Larvik HK, Hoors HK si Banik Most, iar SCM Craiova a fost tot pe pozitia a doua (8 puncte) in grupa A, din care au mai facut parte Brest Bretagne Handball, Kuban Krasnodar si Randers HK.Detinatoarea trofeului este formatia rusa Rostov-Don, care in aceasta stagiune a jucat in grupa I principala a Ligii Campionilor, din care face parte si CSM Bucuresti.