Rugby Europe Championship: Spania - Germania 84-10/ Spania, la un pas de de calificarea la CM 2019

La 20 de ani de la unica lor participare la Cupa Mondiala, in 1999, in Tara Galilor, "Leii" sunt la un pas de reeditarea performantei, iar calificarea directa din aceasta competitie desemneaza si echipa care va juca, cu Japonia, in meciul inaugural al Cupei Mondiale 2019.In partida de duminica, in fata unor tribune pline, in care a luat loc si regele Felipe, spaniolii au inscris 12 eseuri, incasand doar unul. In cazul unui succes la Bruxelles, Spania, care acum are 26 puncte, va depasi in grupa reprezentativa Romaniei, care totalizeaza 29 de puncte, dar nu mai are de disputat decat meciul cu Georgia, de la Tbilisi, care nu conteaza in ecuatia calificarii, gazdele fiind deja calificate.In aceste conditii, tricolorii vor juca un meci cu Portugalia, castigatoarea Rugby Europe Trophy. Daca se vor impune in aceasta partida, "Stejarii" ar urma sa dispute barajul tur-retur cu Samoa. Invingatoarea dublei manse se califica la CM 2019, in timp ce invinsa va participa la turneul de recalificare din noiembrie, alaturi de Canada, o echipa din Africa si una din Asia sau Oceania.