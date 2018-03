Rugby: Staff-ul tehnic al echipei nationale a Romaniei a demisionat - Lynn Howells: "Nu a fost o decizie usor de luat"

In Cupa Europeana a Natiunilor, actual Rugby Europe International Championship, Stejarii au jucat 34 de meciuri au castigat 25, un rezultat de egalitate si 8 infrangeri.

In World Rugby Nations Cup (fost IRB), Stejarii au disputat 15 meciuri din care au castigat 14 si au inregistrat o infrangere.

In cei cinci ani, Stejarii au disputat 17 partide test din care au castigat 8 si au pierdut noua.

La Cupa Mondiala din 2015 din Anglia, Stejarii au obtinut o victorie si au inregistrat trei infrangeri.

Lynn Howells a debutat pe banca tehnica a Romaniei in 4 februarie 2012, intr-un meci din Cupa Europeana a Natiunilor, cu Portugalia, la Bucuresti, victorie 15-7. Rob Moffat pregateste treisferturile Romaniei din ianuarie 2016, iar Massimo Cuttitta, pachetul de inaintare din februarie 2017.Sub conducerea lui Lynn Howells (67 de ani), Stejarii au disputat 70 de meciuri din care au castigat 48, au obtinut un rezultat de egalitate si au pierdut 21, procentul de victorii fiind de 68%."Nu a fost o decizie usor de luat. Ultimii cinci ani au fost foarte frumosi, au fost ani in care am trait o frumoasa aventura sportiva alaturi de un colectiv frumos. Mi-a facut placere sa lucrez si sa coordonez un colectiv care si-a dorit intotdeauna victoria si care a fost de fiecare data dedicat obiectivului propus. Doresc echipei mult succes, o crestere in continuare a jocului si evolutii cat mai bune",In cei cinci ani la conducerea nationalei de rugby, Lynn Howells a castigat un titlu de campion european, patru titluri in World Rugby Nations Cup (fost IRB) si a participat cu echipa la Cupa Mondiala de Rugby din 2015 din Anglia, acolo unde Stejarii au inregistrat o victorie, cu Canada (17-15) - cea mai mare revenire din istoria competitiei si trei infrangeri - in meciul cu Irlanda stabilindu-se recordul de spectatori al competitiei, 89.267.Galezul Lynn Howells este printre cei mai titrati antrenori ce au condus nationala de rugby. Acesta a fost antrenor al Tarii Galilor U21, al reprezentativei secunde a Tarii Galilor, antrenor secund al primei reprezentative in Turneele din Africa de Sud si Zimbabwe si antrenor principal al Tarii Galilor in turneul din Japonia.