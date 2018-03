Liga Campionilor: Rostov Don - CSM Bucuresti 25-24/ Campioana Romaniei incheie pe locul 3 in grupa principala

Pentruau marcat Cristina Neagu 6 goluri, Majda Mehmedovic 5, Amanda Kurtovic 4, Oana Manea 3, Isabelle Gullden 3, Marit Frafjord 1, Nathalie Hagman 1, Gnonsiane Niombla 1.Golurile echipei ruse au fost inscrise de Iulia Managarova 4, Siraba Dembele 4, Ana Paula Rodrigues Belo 3, Ana Viahireva 3, Ksenia Makeeva 3, Alexandrina Cabral Barbosa 3, Ekaterina Ilina 3, Katarina Bulatovic 1, Marina Sudakova 1.Au arbitrat polonezele Joanna Brehmer si Agnieszka Skowronek, iar delegat EHF a fost letonul Valerijs Jaskins.Ultimele doua partide din Grupa principala I se vor disputa tot sambata: Gyor vs Krim si Midtjylland vs Nykobing.CSM Bucuresti incheie grupa principala pe locul al treilea, cu 13 puncte, fiind intrecuta de Rostov si Gyor. Rostov a acumulat 15 puncte, iar Gyor (campioana en-titre) are 14 puncte inaintea ultimei partide."A fost un meci dificil, mai ales ca veneam dupa esecul de la Craiova. Am discutat mult inaintea acestui meci. Am avut conducerea in multe momente, dar am avut si ghinion, iar acest lucru nu se poate antrena. Rostov a fost mai inteligenta si a castigat jocul.Defensiva n-a functionat asa cum ar fi trebuit pe final. Era important sa terminam pe locul 2 pentru a juca returul acasa in sferturi" -"Din pacate, partea a doua a inceput foarte prost. Nu am actionat cum trebuie din partea deciziilor luate de Rostov. Continua pasa proasta a unor decizii venite de pe banca. Nu e o tragedie, nu s-a schimbat nimic, dar este pacat ca nu am reactionat cum trebuie la schimbarile rusoaicelor.Trebuie sa luam masurile care se impun. A fost clar o schimbare fata de tot ce am jucat pana acum, dar primele minute din repriza a doua nu au fost ce trebuia. Sper ca la Bucuresti sa obtinem golurile necesare cu Metz pentru linistea din retur",CSM Bucuresti - Gyor 28-22Midtjylland - CSM Bucuresti 26-31CSM Bucuresti - Rostov 22-22Gyor - CSM Bucuresti 28-24CSM Bucuresti - Midtjylland 29-24Rostov - CSM Bucuresti 25-24Sambata:Buducnost - Vardar/ de la ora 20:30Duminica:Bietigheim - Ferencvaros/ de la ora 18:00Metz - Thuringer/ de la ora 18:00Sursa foto: soccerstand.comPrimele patru clasate din grupele principale se vor califica in sferturile de finala (6-8 aprilie turul si 13-15 aprilie returul), faza in care vor juca incrucisat, in sistemul 1-4 si 2-3. Castigatoarele din sferturi se vor califica la Turneul Final Four, care va avea loc la Budapesta, in 12 si 13 mai.In 2016, CSM Bucuresti a cucerit trofeul Ligii Campionilor, iar anul trecut a castigat medaliile de bronz. Obiectivul campioanei Romaniei in actuala editie a competitiei este calificarea la Turneul Final Four.