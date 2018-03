Cupa EHF (f): Lada Togliatti - SCM Craiova 23-26/ SCM Craiova, calificare entuziasmanta in semifinalele competitiei

Echipa craioveana a facut o prima repriza de senzatie si la pauza conducea la o diferenta de sase goluri, 14-8. In debutul reprizei secunde, Lada a punctat de trei ori la rand, scorul devenind 11-14.Lada a venit la un singur gol de SCM Craiova, 19-20, cu un sfert de ora inainte de final, dar formatia olteana a reusit din nou sa mareasca ecartul, iar cu zece minute inainte de final scorul arata 24-21 pentru oaspete. SCM Craiova a avut 25-21 in min. 55, apoi Lada a redus scorul si s-a apropiat la 23-25, dar formatia pregatita de George Burcea si Dumitru Berbece a mai marcat un gol, care a consfintit victoria cu 26-23 si calificarea, informeaza Agerpres.Pentru SCM Craiova au marcat Valentina Ardean-Elisei 9 goluri, Cristina Florianu 6, Zeljka Nikolic 3, Ana Maria Ticu 3, Dana Pricopi 2, Andreea Radoi 1, Patricia Vizitiu 1, Bobana Klikovac 1.Golurile echipei Lada au fost inscrise de Daria Dmitrieva 4, Anastasia Novoselova 4, Irina Snopova 3, Polina Vedehina 3, Iulia Kakmolia 3, Alena Nosikova 3, Kristina Tarasova 2, Elena Mihailicenko 1.Au arbitrat polonezii Andrzej Chrzan si Michal Janas, iar delegat EHF a fost letonul Ilmars Kazinieks.In semifinale, SCM Craiova o va infrunta pe castigatoarea dintre Kastamonu Belediyesi GSK (Turcia) si HC Zalau, care vor juca duminica, in Turcia (de la ora 16.00). In tur, HC Zalau s-a impus cu 29-28.Detinatoarea trofeului este echipa rusa Rostov-Don, care in actualul sezon evolueaza in Grupa Principala I a Ligii Campionilor, din care face parte si CSM Bucuresti.Miercuri, SCM Craiova i-a administrat campioanei CSM Bucuresti prima infrangere in actuala editie a Ligii Nationale, scor 23-21 (11-12), intr-un meci contand pentru etapa a XIX-a.