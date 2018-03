Rugby Europe Championship: Romania - Belgia 62-12

Asa cum indica si scorul, meciul a fost mai mult un antrenament deschis al ''Stejarilor'' inaintea derbyului de traditie cu Georgia, de saptamana viitoare, jocul curgand practic intr-o singura directie, spre buturile adverse.Belgienii nu au rezistat decat primele 10 minute, scorul fiind deschis prin acordarea unui eseu de penalizare in favoarea jucatorilor romani, pentru ca in minutul 16, Jack Umaga sa izbuteasca a doua incercare.Dupa alte sapte minute, capitanul Stelian Burcea a culcat, la randul sau, balonul in terenul de tinta advers, Calafeteanu transformand cel de-al treilea eseu.Scorul pauzei a fost 29-5, Kuselo Moyake marcand al patrulea eseu al partidei pentru ''Stejari'', in minutul 29, transformat de Calafeteanu, acesta din urma transformand si o lovitura de pedeapsa, in timp ce oaspetii au pus, printr-un eseu reusit de Benjamin Cocu, singurele puncte ale lor din primul mitan.Partea a doua a jocului a fost, de asemenea, la discretia elevilor lui Lynn Howells, care au beneficiat de alte doua eseuri de penalizare, in minutele 46 si 72, pe fondul unor erori repetate ale defensivei Belgiei, Kuselo Moyake ('51), Ionut Dumitru ('54) si Ionel Badiu ('64) fiind autorii altor trei incercari pentru tricolori, doua transformate, unul de Catalin Fercu altul de Florin Vlaicu.In ultimele secvente ale partidei, Ervin Muric a izbutit al doilea eseu pentru belgieni, transformat, scorul final fiind 62-12.''Stejarii'' au reusit 9 eseuri, fata de doua ale oaspetilor, si vor juca pe 18 martie cu puternica echipa a Georgiei, neinvinsa in meciurile din acest an din REIC.1. Ionel Badiu (Timisoara Saracens), 2. Eugen Capatana (Timisoara Saracens), 3. Alexandru Tarus (Sale Sharks), 4. Johan van Heerden (CSM Bucuresti), 5. Valentin Poparlan (Timisoara Saracens), 6. Andrei Gorcioaia (Massy), 7. Kuselo Moyake (CSA Steaua Bucuresti), 8. Stelian Burcea (CSM Bucuresti), 9. Valentin Calafeteanu (CSM Bucuresti), 10. Jack Umaga (Timisoara Saracens), 11. Ionut Dumitru (CSA Steaua Bucuresti), 12. Sione Fakaosilea (Stiinta Baia Mare), 13. Paula Kinikinilau (CSM Bucuresti), 14. Marius Simionescu (Timisoara Saracens), 15. Catalin Fercu (Timisoara Saracens).Rezerve: 16. Andrei Radoi (Timisoara Saracens), 17. Constantin Pristavita (Stiinta Baia Mare), 18. Alexandru Gordas (CSA Steaua Bucuresti), 19. Adrian Motoc (Racing 92), 20. Razvan Ilisescu (Blagnac), 21. Florin Surugiu (CSA Steaua Bucuresti), 22. Robert Neagu (CSA Steaua Bucuresti), 23. Florin Vlaicu (CSA Steaua Bucuresti).Antrenor principal: Lynn Howells.1. Lucas Sotteau (Aubenas-Vals), 2. Alexis Cuffalo (Coq Mossan), 3. James Pearse (Edinburgh Academics), 4. Tom Herenger ((ROC Ottignies), 5. Sven D'Hooghe (Montauban), 6. Gillian Benoy (Dendermonde), 7. Amin Hamzaoui ((Narbonne), 8. Maxime Temmerman (ASUB Waterloo), 9. Oliver Claxton (Old Elthamians), 10. Sebastien Guns (ROC Ottignies), 11. Ervin Muric (Hartpury College), 12. Florian Piron (ES Catalane), 13. Benjamin Cocu (ROC Ottignies), 14. Thomas Wallraf (Nevers), 15. Craig Dowsett (cpt.) (Old Albanians RC).Rezerve: 16. Thomas Dienst (ROC Ottignies) , 17. Romain Pinte (ROC Ottignies), 18. Tuur Moelants (ASUB Waterloo), 19. Keran Caro (La Hulpe), 20. Louis Debatty (Soignies), 21. Isaac Montoisy (Soignies), 22. Antoine Vassart ((La Hulpe), 23. Adelin Mehrez (Soignies).Antrenor principal: Guillaume Ajac.