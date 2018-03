Prima infrangere a sezonului in Liga Nationala de handbal feminin pentru campioana CSM Bucuresti

In urma rezultatului, CSM Bucuresti continua sa conduca in clasamentul Ligii Nationale, cu 54 de puncte, in timp ce formatia craioveana se afla pe locul 2 (42).Ambele echipe sunt inaintea unui week-end cu partide in cupele europene: CSM Bucuresti in deplasare cu Rostov-Don, ultima confruntare din grupa principala I a Ligii Campionilor, iar SCM Craiova, tot in Rusia, cu Lada Togliatti, in returul sferturilor Cupei EHF.In etapa a XX-a a Ligii Nationale se vor disputa meciuri intre 10-16 martie, iar partida dintre Danubius Galati - SCM Craiova este amanata pentru 31 martie.