​CE Polo 2018: Romania, in grupa cu Rusia, Serbia si Slovacia

In primul meci, echipa tricolora va intalni nationala Serbiei, campioana europeana en-titre.Reprezentativa Romaniei s-a calificat la turneul final al Campionatului European dupa ce a eliminat, in faza play-off a competitiei, nationala Cehiei, scor 20-5 si 17-6.Din 1999, Romania a fost prezenta la fiecare editie a Campionatului European de polo masculin, aflandu-se la a zecea participare consecutiva si la a 23-a din istorie. Cea mai buna performanta la CE: locul 4 in 1993 si 2006.Editia cu numarul 33 a Campionatului European de polo va avea loc la Barcelona, in perioada 14-28 iulie.Grupa A: Germania, Georgia, Italia, UngariaGrupa B: Muntenegru, Malta, Franta, SpaniaGrupa C: Croatia, Turcia, Olanda, GreciaGrupa D: Rusia, Serbia, Slovacia, Romania