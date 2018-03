​Liga Campionilor: CSM Bucuresti, victorie cu Midtjylland (29-24) - Campioana Romaniei a urcat pe doi in grupa

Pentru CSM Bucuresti au marcat Neagu 6 goluri, Kurtovici 6, Hagman 4, Niombla 3, Gullden 2, Curea 2, Manea 2, Mehmedovic 2, Frafjord 1, Jorgensen 1, iar de la FCM s-au remarcat Kristiansen 6 si Fauske 5 reusite.In celelalte doua meciuri ale etapei s-au inregistrat rezultatele: Nykobing - Gyor 24-32 si Krim - Rostov 26-35.Dupa cinci etape derulate in grupa I, clasamentul este condus de Gyor ETO, cu 14 puncte, urmata de CSM Bucuresti si Rostov, cu cate 13, Nykobing si Krim, cate 5, FCM 4 puncte.CSM Bucuresti a obtinut anterior urmatoarele rezultate in grupa I: 28-22 si 24-28 cu Gyor, 31-26 cu FC Midtjylland si 22-22 cu Rostov-Don.CSM este deja calificata in sferturile de finala ale competitiei, iar in ultima runda va juca in deplasare, cu Rostov-Don (10 martie).Din grupa principala II fac parte echipele HC Vardar, Metz Handball, FTC Budapesta, Buducnost, SG BBM Bietigheim si Thuringer HC.Dupa disputarea meciurilor din grupele principale, primele patru clasate se vor califica in sferturile de finala (6-8 aprilie turul si 13-15 aprilie returul). Castigatoarele din sferturi se vor califica la Turneul Final Four, care va avea loc la Budapesta, in 12 si 13 mai.Obiectivul campioanei Romaniei in actuala stagiune este calificarea la Turneul Final Four al Ligii Campionilor.In 2016, CSM Bucuresti a cucerit trofeul, iar anul trecut a incheiat cu medaliile de bronz.Detinatoarea Ligii Campionilor este campioana Ungariei, Gyor ETO.