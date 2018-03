Cupa EHF (f): SCM Craiova - Lada Togliatti, scor 23-25, in sferturile de finala

Pentru SCM Craiova au inscris Floriani 8 goluri, Ticu 6, Ardean-Elisei 3, Pricopi 2, Nikolici 2, Trifunovici 1, Klikovac 1, iar Lada le-a avut in prim-plan pe Dmitrieva 8 si Mosikova 6 reusite.Partida retur va avea loc in 10 martie, iar castigatoarea se va duela in semifinale cu invingatoarea din sfertul HC Zalau - Kastamonu (29-28 (12-15) pentru HC Zalau in mansa tur disputata tot sambata).Semifinalele sunt programate in 7-8 aprilie, respectiv 14-15 aprilie.HC Zalau s-a calificat in sferturi de pe locul 2 in grupa D (8 puncte), obtinute din disputele cu Larvik HK, Hoors HK si Banik Most, iar SCM Craiova a fost tot pe pozitia a doua (8 puncte) in grupa A, din care au mai facut parte Brest Bretagne Handball, Kuban Krasnodar si Randers HK.Detinatoarea trofeului este formatia rusa Rostov-Don, care in aceasta stagiune joaca in grupa I principala a Ligii Campionilor, din care face parte si CSM Bucuresti.