Rugby: Selectionerul Romaniei isi doreste o victorie cu bonus ofensiv in fata Rusiei/ "Trebuie sa obtinem victoria si sa ne urmam drumul de calificare la CM "

"Ne asteapta un meci greu, un meci pe care trebuie sa il castigam si in care trebuie sa aratam ca suntem capabili sa jucam un rugby performant, un rugby pragmatic, care sa ne aduca victoria. Jucatorii s-au pregatit bine in aceasta saptamana, am analizat bine ceea ce s-a intamplat in Spania si fiecare a inteles ce a facut sau nu a facut in acel meci. Important este sa privim acum cu incredere partida cu Rusia, sa obtinem victoria, o victorie cu bonus si sa ne urmam drumul de calificare la Cupa Mondiala din Japonia, obiectivul principal al Stejarilor. Este important sa jucam pentru fani, pentru toti cei care au fost si sunt alaturi de noi", a spus antrenorul galez al nationalei de rugby a Romaniei, potrivit frr.ro."Va fi un meci dificil, asa cum sunt toate meciurile cu Rusia. Ne dorim sa avem un joc bun si atunci va veni si rezultatul. Inca mai digeram infrangerea cu Spania, am analizat problemele care au fost acolo si suntem pregatiti pentru urmatoarea partida. Baietii stau foarte bine cu moralul am avut o saptamana buna de pregatire, in ciuda conditiilor meteo. Sunt increzator in echipa si intram maine pe teren pentru victorie, o victorie cu bonus ofensiv"."Va fi un meci interesant pentru ca cele doua echipe au un stil asemanator de joc. Conditiile meteo sunt destul de dificile, speram ca terenul sa fie bun si sa nu inflenteze prea mult jocul. Este primul meu meci ca antrenor al Rusiei, timpul pentru a pregati acest meci a fost destul de scurt, echipa, jucatorii au trecut prin multe schimbari in ultimele saptamani si sper ca aceste schimbari sa nu-si puna prea mult amprenta asupra evolutiei de maine. Rusia are echipe de club foarte bune insa din pacate, nu toti jucatorii sunt eligibili pentru a fi selectionati in nationala. Sper ca in urmatoarea perioada sa reusim sa aducem ceva nou in jocul nostru"."Ne simtim bine aici, temperaturile sunt ok, ne-am acomodat foarte repede si speram ca maine sa facem un joc cat mai bun. Vom da totul pe teren, nu avem nimic de pierdut, presiunea va fi pe echipa Romaniei".Stejarii se pot califica la Cupa Mondiala din Japonia in urma rezultatelor pe care le vor obtine in sezonul 2017-2018, cumulat, astfel:- daca ocupa primul loc in Rugby Europe Championship 2017/2018;- daca se claseaza pe locul 2 in Rugby Europe Championship, 2017/2018 dupa Georgia, calificata deja direct de la Cupa Mondiala din Anglia;- daca se claseaza dupa echipa calificata direct si se impune intr-un meci cu Portugalia, castigatoarea Rugby Europe Trophy si apoi in barajul tur-retur cu Samoa- daca se impune in turneul de recalificare din noiembrie la care vor mai participa Canada, Hong Kong/Coreea de Sud si o echipa de Africa.Pentru partida cu Rusia, staff-ul tehnic al echipei Romaniei a facut sase schimbari in primul XV fata de meciul cu Spania, la nivelul pachetului de inaintare: Alexandru Tarus apare in prima linie, Valentin Poparlan in cea de-a doua, Vlad Nistor si Andrei Gorcioaia in cea de-a treia, iar Stelian Burcea este la inchidere. De asemenea, Valentin Calafeteanu va face pereche cu Jack Umaga, ultima schimbare fiind la nivelul uneia din cele doua aripi, Ionut Dumitru va fi in teren din primul minut de joc. Capitanul ''stejarilor'', pentru a 15-a oara, va fi Stelian Burcea, cel care in meciul cu Rusia va ajunge la selectia cu numarul 70 pentru Romania, scrie Agerpres.1. Mihaita Lazar (Castres), 2. Andrei Radoi (Timisoara Saracens), 3. Alexandru Tarus (Sale Sharks), 4. Johan Van Heerden (CSM Bucuresti), 5. Valentin Poparlan (Timisoara Saracens), 6. Vlad Nistor (Albi), 7. Andrei Gorcioaia (Massy), 8. Stelian Burcea (CSM Bucuresti) (capitan), 9. Valentin Calafeteanu (CSM Bucuresti), 10. Jack Umaga (Timisoara Saracens), 11. Ionut Dumitru (Steaua Bucuresti), 12. Sione Fakaosilea (Stiinta Baia Mare), 13. Paula Kinikinilau (CSM Bucuresti), 14. Tangimana Fonovai (Timisoara Saracens) 15. Catalin Fercu (Timisoara Saracens).vor fi: 16. Eugen Capatana (Timisoara Saracens), 17. Ionel Badiu (Timisoara Saracens), 18. Constantin Pristavita (Stiinta Baia Mare), 19. Marius Antonescu (Colomiers), 20. Kuselo Moyake (Steaua Bucuresti), 21. Florin Surugiu (Steaua Bucuresti), 22. Florin Vlaicu (Steaua Bucuresti), 23. Stephen Shennan (Timisoara Saracens).1994-Bucuresti: Romania-Rusia 30-0, Calificari Cupa MondialaMarcatori pentru Romania:Cioca- doua eseuri,Colceriu-eseu,Leonte-eseu, Nichitean- doua transformari, doua lovituri de pedeapsa2001-Iasi: Romania-Rusia 42-13, Cupa Europeana a Natiunilor (CEN)Marcatori pentru Romania:P.Balan-e, Corodeanu-e, P.Mitu- e, 4tr, 3lp, Socol-e, Solomie-e2002-Krasnodar: Rusia-Romania 22-27,CENMarcatori pentru Romania: Brezoianu-e, Tofan-e, tr, 5lp2003-Bucuresti: Romania-Rusia 23-12,CENMarcatori pentru Romania: Petrache-e, Vioreanu-e, Eseu de penalizare, Tofan-tr, 2lp2004-Krasnodar: Rusia-Romania 33-24,CENMarcatori pentru Romania: Sauan-e, Toderasc-e, Eseu de penalizare, Dumbrava-3tr, lp2005-Timisoara: Romania-Rusia 33-10,CEN,Calificari Cupa MondialaMarcatori pentru Romania: Mavrodin-e, Sauan-e, Teodorescu-2e, Tonita-e, Dumbrava-tr, lp, Tofan-lp2006-Krasnodar: Rusia-Romania 25-24,CEN, Calificari Cupa MondialaMarcatori pentru Romania: Brezoianu-2e, Dumitras-tr, lp, Dumbrava-3lp2007-Bucuresti: Romania-Rusia 12-22,CENMarcatori pentru Romania: Dumbrava-4lp2008-Krasnodar: Rusia-Romania 12-8,CENMarcatori pentru Romania: V.Ursache-e, Vlaicu-lp2008-Bucuresti: Romania-Rusia 13-12,IRB Nations CupMarcatori pentru Romania: Tasca-e, Dumbrava-tr, 2lp2009-Bucuresti: Romania-Rusia 19-28,CEN,Calificari Cupa MondialaMarcatori pentru Romania: Carpo-e, Dascalu-e, Dimofte-e, P.Mitu-tr, Vlaicu-tr2010-Soci: Rusia-Romania 21-21,CEN,Calificari Cupa MondialaMarcatori pentru Romania: Botezatu-e, Dimofte-e, Calafeteanu-tr, 2lp, Vlaicu-lp2011-Bucuresti: Romania-Rusia 33-3,CENMarcatori pentru Romania: Carpo-e, Sirbu-e, Zebega-e, Vlaicu-3tr, 4lp2012-Soci: Rusia-Romania 0-25,CENMarcatori pentru Romania: Carpo-e, Apostol-e, C.Petre-e, Eseu de penalizare, Vlaicu-tr, Calafeteanu-lp2013-Bucuresti: Romania-Rusia 29-14,CEN, Calificari Cupa MondialaMarcatori pentru Romania: Dascalu-e, Vlaicu-e, 2tr, 5lp2013-Bucuresti: Romania-Rusia 30-20, IRB Nations CupMarcatori pentru Romania: Matei-e, Fercu-e, Macovei-e, Vlaicu-3tr, 3lp2014-Nebug: Rusia-Roamania 3-34 - CEN, Calificari Cupa MondialaMarcatori pentru Romania: Burcea-e, Lucaci-e, I.Dumitru-e, Manole-e, Vlaicu-2lp, 3tr, Calafeteanu-tr2014-Bucuresti: Romania-Rusia 20-18, IRB Nations CupMarcatori pentru Romania: Eseu de penalizare-2, Vlaicu-2lp, 2tr2015-Krasnodar: Rusia-Romania 16-13, Cupa Europeana a NatiunilorMarcatori pentru Romania: Calafeteanu-e, tr,2lp2016-Iasi: Romania-Rusia 30-0, Cupa Europeana a NatiunilorMarcatori pentru Romania: Burcea-e, Vlaicu-e, 2tr, 2lp, Lucaci-e, Rose-e2017-Soci: Rusia-Romania 10-30, REC, Calificari Cupa MondialaMarcatori pentru Romania: Badiu-e ,Lemnaru-e ,Lucaci-e, Rose-e ,Vlaicu-2tr, Calafeteanu-2lp21 partide-14 victorii Romania,1 rezultat de egalitate,6 victorii Rusia,520 puncte marcate de Romania,294 puncte marcate de Rusia.