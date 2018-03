Volei (f): Alba Blaj va gazdui Turneul Final Four al Ligii Campionilor si este calificata direct in semifinale

"Vesti senzationale pentru sportul romanesc: pentru prima data in istorie, un turneul final al Ligii Campionilor la jocurile de echipe va fi organizat in Romania. Volei Alba Blaj a primit, in aceasta dupa amiaza, organizarea turneului final al Ligii Campionilor la volei feminin, dupa ce scrisoarea de intentie trimisa de campioana Romaniei a fost acceptata. Turneul Final Four va avea loc in perioada 5-6 mai 2018, la Sala Polivalenta din Bucuresti", a anuntat, miercuri seara, campioana Romaniei.Campioana Romaniei a cerut CEV organizarea Turneului Final Four si a primit-o, iar conform regulamentului, gazda Turneului F4 obtine calificarea direct in semifinale. Locul in Play-off 6 ii este luat de urmatoarea echipa cu cea mai buna linie de clasament din faza grupelor.Astfel, pentru celelalte trei locuri de la Turneul Final Four se vor duela formatiile VakifBank Istanbul, Galatasaray Istanbul (Turcia), Imoco Volley Conegliano, Igor Gorgonzola Novara (Italia), Dinamo Kazan (Rusia) si Volero Zurich (Elvetia).Tragerea la sorti a meciurilor din Play-off 6 va avea loc vineri, in Luxemburg.Turneul Final Four va avea loc in 5-6 mai.