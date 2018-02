CM Baschet (m), preliminarii: Romania, victorie dramatica in fata Croatiei (scor 58-56)

Tricolorii au invins in premiera Croatia, echipa care in 1992 a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice, iar palmaresul sau cuprinde un bronz la Cupa Mondiala si doua medalii de bronz la Eurobasket.Echipa Romaniei, antrenata de macedoneanul Zare Markovski, si Croatia au fost la egalitate dupa primul sfert, 16-16, dar apoi gazdele au preluat controlul jocului, unul de factura modesta, totusi, la jumatatea partidei scorul fiind de 28-21 pentru croati. Romania a revenit in meci si a recuperat diferenta, iar in ultimul sfert a trecut in avantaj pe tabela. Cand mai erau 7 minute de joc, scorul era egal, 44-44, dar cu 2 minute si 26 de secunde, Romania avea 54-46 pe tabela. Gazdele au reusit sase puncte consecutive si Romania mai avea doua puncte avans pe tabela, 54-52, iar cand ramasesera 7 secunde diferenta era de un singur punct, 57-56. Cate a transformat apoi o singura aruncare libera, croatii au recuperat, dar Kruslin a ratat aruncarea de trei puncte care ar fi adus victoria Croatiei.Kuti si Cate au fost cei mai buni jucatori ai echipei Romaniei in acest meci. Nandor Kuti a reusit 16 puncte, 4 recuperari, 3 pase decisive, iar Emanuel Cate a avut 13 p si 14 rec. Au mai jucat Giordan Watson 4 p, 2 rec, 2 pase decisive, Andrei Mandache 5 p, 6 rec, 5 pd, Mirel Dragoste 1 rec, Iulian Orbeanu 3 rec, Radu Paliciuc 3 p, 3 rec, Bogdan Nicolescu 7 p, 6 rec, Alexandru Olah 2 p, 1 rec, 1 pd, Titus Nicoara 8 p, 3 rec, 1 pd.Selectionerul croat Ivica Skelin i-a utilizat pe Dominik Mavra 3 rec, 2 pd, Filip Kruslin 6 p, 3 rec, 3 pd, Ante Delas 1 rec, Ivan Buva 8 p, 8 rec, Luka Zoric 11 p, 5 rec, Miro Bilan 7 rec, Hrvoje Peric 19 p, 12 rec, 2 pd, Luka Babic 2 p, 2 rec, 1 pd, Zeljko Sakic (U-Banca Transilvania Cluj-Napoca) 1 rec, Fran Pilepic 4 p, 1 rec, 1 pd.Tot vineri, in celalalt meci din grupa D, Italia a invins Olanda, scor 80-62.In clasament, Italia este lider (6 puncte), urmata de Romania (5 p), Olanda (4 p) si Croatia (3 p). Primele trei clasate in fiecare din cele opt grupe se vor califica in faza urmatoare a preliminariilor europene.Luni, Romania va intalni echipa Italiei, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.In prima etapa din grupa D a preliminariilor europene, Romania a cedat in Italia, cu 70-75, iar apoi a invins pe teren propriu Olanda, cu 75-68, scrie News.ro.Programul in continuare al tricolorilor in grupa D este urmatorul: Olanda - Romania (28 iunie) si Romania - Croatia (1 iulie).Cupa Mondiala din 2019 va avea loc in China.