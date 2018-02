VIDEO All Star Game (2018): Trupa lui LeBron James a castigat duelul cu echipa lui Stephen Curry, scor 148-145/ LeBron James, MVP-ul partidei

Acest meci de gala, care a reunit cei mai buni jucatori din NBA, a inaugurat anul acesta o noua formula, respectiv, in locul traditionalei confruntari dintre Est si Vest, cei 20.000 de spectatori din arena Staples Center au asistat la o intalnire intre doua echipe selectionate de superstarurile LeBron James si Stephen Curry.Astfel, in fata unei asistente pline de celebritati si legende ale baschetului, intre care Kareem Abdul-Jabbar si Shaquille O'Neal, echipa lui James, starul lui Cleveland Cavaliers, a fost cea care s-a impus pe final, in ciuda faptului ca "Team Stephen" a condus majoritatea meciului, insa nu a reusit sa impiedice revenirea lui James si a coechipierilor sai.Aflati la egalitate, 144-144, cu mai putin de un minut ramas din ultimul sfert, cele doua formatii au avut un final de meci exploziv. Curry si coechipierii sai au trecut in avantaj cu un punct (145-144) gratie unei aruncari libere reusite de DeMar DeRozan (Toronto Raptors), jucatorul cel mai prolific al echipei cu 21 de puncte (la egalitate cu Damian Lillard).Dar "Team LeBron" a trecut din nou in avantaj, gratie unui cos din saritura inscris chiar de "King" James, ideal servit de coechipierul sau Kyrie Irving, apoi cosul care a adus victoria a fost inscris de cel mai bun jucator din NBA (MVP) in 2017, Russell Westbrook.LeBron James a terminat meciul cu titlul de cel mai bun marcator, reusind 29 de puncte, 10 recuperari si 8 pase decisive. El a fost desemnat, cum era de asteptat, MVP-ul All Star Game pentru a treia oara in cariera, ultima distinctie de acest gen datand din 2008.La randul sau, Curry a inscris doar 11 puncte, avand 3 recuperari si 11 aruncari de la linia de trei puncte.Componentii echipei invingatoare vor primi, fiecare, o prima de 100.000 de dolari, in timp ce organizatia de caritate aleasa de LeBron James, o asociatie din Los Angeles care ajuta copiii defavorizati, va incasa 350.000 dolari.