Rugby Europe Championship: Romania, invinsa de Spania (22-10) - Sansele de calificare la CM, diminuate considerabil

In fata unui public numeros, pe stadionul Central Field Universidad Complutense, romanii au facut un meci incredibil de slab, presarat cu multe greseli si oferind aproape permanent initiativa gazdelor, care au profitat la maxim de degringolada din randul echipei noastre.Pentru a fi sigura de calificarea la CM, Romania avea trei variante - victoria, meci egal sau infrangere la mai putin de 10 puncte - insa in mod absolut surprinzator niciuna dintre acestea nu a fost bifata.Inca din primul minut al jocului, dupa un placaj inalt, Tangimana Fonovai a vazut cartonasul galben si i-a lasat pe ''Stejari'' pentru 10 minute in inferioritate numerica. Spaniolii au exploatat imediat situatia marcand doua eseuri, prin Benat Auzqui ('4) si Sebastien Ascarat ('8), Bradley Linklater ratand in ambele cazuri transformarea.In minutul 13, Florin Vlaicu a reusit sa reduca din diferenta, prin transformarea unei lovituri de penalitate, insa tot prin acelasi procedeu Linklater a mai adus pana la pauza alte 3 puncte in dreptul gazdelor, dupa 40 de minute scorul fiind 13-3.Desi era de asteptat ca romanii sa revina mult mai determinati de la vestiare avand in vedere ca-si jucau calificarea directa la CM 2019, acest lucru nu s-a intamplat, spaniolii instalandu-se rapid la carma partidei si fructificand, prin acelasi Linklater, alte trei lovituri de penalitate, in minutele 46, 67 si 73, primite in urma unor erori in joc ale ''Stejarilor''.Cu trei minute inainte de finalul jocului, romanii au izbutit singurul lor eseu, prin Sione Fakaosilea, transformat de Vali Calafeteanu, scorul final fiind 22-10 pentru Spania, care obtine cea de-a treia victorie in confruntarile cu Romania si este aproape ca si calificata la mondialul nipon, al doilea sau turneu final.In urma acestui succes, ''Los Leones'' ocupa primul loc in REIC, cu 21 de puncte, Romania avand 20 de puncte, in conditiile in care Georgia este deja calificata.Pentru a fi siguri de accederea la CM 2019, Spania trebuie sa treaca de mult mai slab cotatele Germania si Belgia, astfel incat ibericii ar putea ajunge in grupele CM ca Europe 1, mai precis in grupa A, alaturi de Irlanda, Scotia si Japonia.''Stejarii'' mai au teoretic posibilitatea de calificare la CM 2019, daca se claseaza dupa echipa calificata direct din REIC si se impun in barajul cu ocupanta locului 3 in Pacific Tri-Nations (Samoa).Ratarea calificarii la Cupa Mondiala de rugby ar fi o premiera pentru ''Stejari'', care au participat la toate turneele mondiale din 1987 si pana in 2015.1. Mihaita Lazar (Castres), 2. Andrei Radoi (Timisoara Saracens), 3. Andrei Ursache (Carcassonne), 4. Johan Van Heerden (Stiinta Baia Mare), 5. Marius Antonescu (Colomiers), 6. Valentin Ursache (Oyonnax), 7. Mihai Macovei (Colomiers) (capitan), 8. Stelian Burcea (CSM Bucuresti), 9. Florin Surugiu (Steaua Bucuresti), 10. Florin Vlaicu (Steaua Bucuresti), 11. Stephen Shennan (Timisoara Saracens), 12. Sione Fakaosilea (Stiinta Baia Mare), 13. Paula Kinikinilau (CSM Bucuresti), 14. Tangimana Fonovai (Timisoara Saracens), 15. Catalin Fercu (Timisoara Saracens).16. Marian Capatana (Timisoara Saracens), 17. Ionel Badiu (Timisoara Saracens), 18. Alexandru Tarus (Sale Sharks), 19. Valentin Poparlan (Timisoara Saracens), 20. Andrei Gorcioaia (Massy), 21. Valentin Calafeteanu (CSM Bucuresti), 22. Ionut Dumitru (Steaua Bucuresti), 23. Jack Umaga (Timisoara Saracens).