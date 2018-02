CSM Bucuresti anunta trei lovituri pe piata transferurilor: Le va aduce pe Andrea Lekic, Dragana Cvijic si Jovanka Radicevic

Cele trei jucatoare sunt infatisate intr-o fotografie cu tricourile de joc ale CSM-ului, alaturi de Andrei Luca, managerul sectiei de handbal feminin a gruparii bucurestene.Sportivele sunt in prezent legitimate la Vardar Skopje. Conform Prosport, Dragana Cvijic a semnat pe un an de zile, iar Andrea Lekic si Jovanka Radicevic pe cate doua sezoane."Am ales CSM pentru ca este unul dintre cele mai mari cluburi din Europa si isi doresc sa cucereasca Liga Campionilor in fiecare an. Aceasta este ambitia mea principala si sunt foarte incantata ca o sa evoluez alaturi de atatea jucatoare bune. Cunosc o mare parte din viitoarele colege si sunt convinsa ca ma vor ajuta sa ma adaptez cat mai repede. Am auzit o multime de lucruri frumoase despre Bucuresti si abia astept sa descopar orasul" -"Am fost foarte aproape de un transfer la CSM Bucuresti anul trecut, dar am decis sa merg la Vardar. Sunt foarte fericita de alegerea mea de acum deoarece o sa avem o echipa foarte puternica in urmatorul sezon. Atmosfera in sala e incredibila, imi amintesc de la Bucharest Trophy si ma bucur ca o sa joc intr-o tara care traieste pentru handbal. Am venit aici pentru ca vreau sa castig Liga Campionilor, acesta este obiectivul meu si sunt sigura ca putem obtine aceasta performanta" -"Sunt foarte fericita ca o sa fac parte din cea mai buna echipa si ca o sa joc alaturi de cea mai buna jucatoare din lume. E un club nou pentru mine, am ambitii mari si obiective pe masura. O sa dau tot ce am mai bun pentru aceasta echipa. Am avut ocazia sa joc impotriva CSM-ului la Bucuresti, iar fanii au facut o atmosfera incredibila si ne-a fost greu sa jucam cu presiunea salii. Sunt oameni innebuniti dupa handbal si abia astept sa joc cu un asemenea public in spate, care sa ne incurajeze in permanenta. Cred ca oricarei echipe ii este greu sa joace la Bucuresti" -