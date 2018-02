Ambros Martin va pleca de la Gyor: Urmatoarea destinatie - Rostov Don (Presa maghiara)

Veronica Kristiansen,

"Nu a fost deloc o decizie usoara, mai ales dupa ce am petrecut sase ani frumosi la Gyor. Inima mi-a spus sa raman, insa mintea a fost cea care a dictat. Tot ce s-a intamplat in jurul echipei in ultima perioada m-a determinat sa aleg plecarea. Acest lucru nu va afecta in niciun fel obiectivele stabilite pentru acest sezon" -In varsta de 49 de ani, Ambros Martin a castigat de trei ori Liga Campionilor cu Gyor, in sezoanele 2013, 2014 si 2017.Din vara, tehnicianul iberic are sanse mari sa o pregateasca pe Roston Don. Formatia din Rusia face parte din aceeasi grupa cu Gyor si CSM Bucuresti in actuala editie a Ligii Campionilor la handbal feminin.Gyor a anuntat deja trei intariri pentru sezonul viitor: le va aduce peSursa foto: captura soccerstand.com