Alexandru Dedu, reales in functia de presedinte al FR Handbal - A avut un vot in plus fata de Narcisa Lecusanu

A candidat pentru postul de presedinte al FRH si Robert Licu (48 de ani), eliminat in primul tur al alegerilor, dupa ce a primit doar sase voturi. In primul tur, Dedu, a primit 99 de voturi, iar Lecusanu 94.Alexandru Dedu, in varsta de 46 de ani, este presedintele FR Handbal din februarie 2014.Narcisa Lecusanu (41 de ani) a facut parte din echipa nationala de handbal a Romaniei care a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial din 2005. Din noiembrie 2017, ea este membru al Comitetului Executiv al IHF.