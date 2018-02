Cupa EHF (f): SCM Craiova si HC Zalau si-au aflat adversarele din sferturile de finala ale competitiei

Partidele tur se vor disputa in perioada 3-4 martie, iar returul va avea loc o saptamana mai tarziu (10-11 martie). SCM Craiova si HC Zalau vor juca prima mansa pe teren propriu.HC Zalau a ajuns in sferturi dupa ce a terminat pe locul 2 in Grupa D, unde le-a avut adversare pe Larvik HK (locul 1), Hoors HK si Banik Most. De partea cealalta, SCM Craiova a incheiat pe pozitia a doua in Grupa A, din care au mai facut parte echipe precum Brest Bretagne Handball (locul 1), Kuban Krasnodar si Randers HK.SCM Craiova - Handball Club LadaVipers Kristiansand - Brest Bretagne HandballViborg HK - LarvikHC Zalau - Kastamonu Belediyesi GSKHC Zalau/Kastamonu Belediyesi GSK vs SCM Craiova/Handball Club LadaViborg HK/Larvik vs Vipers Kristiansand/Brest Bretagne HandballBrest Bretagne Handball (Franta)Larvik (Norvegia)Handball Club Lada (Rusia)Kastamonu Belediyesi GSK (Turcia)Viborg HK (Danemarca)Vipers Kristiansand (Norvegia)HC Zalau (Romania)SCM Craiova (Romania)Detinatoarea trofeului este echipa rusa Rostov-Don, care in actualul sezon evolueaza in Grupa Principala I a Ligii Campionilor, din care face parte si CSM Bucuresti.