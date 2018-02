Liga Campionilor, handbal (f): CSM Bucuresti - Rostov-Don 22-22/ Neagu a ratat golul victoriei in ultima secunda

CSMB, care in urma cu doua saptamani castiga clar in fata detinatoarei trofeului, a pierdut primul sau punct acasa in acest sezon, la capatul unui meci in care a fost condusa in majoritatea timpului.In primele minute cele doua echipe au mers cap la cap, CSM fiind echipa care s-a aflat in fata. ''Tigroaicele'', care au aratat mari probleme pe faza ofensiva in acest meci, s-au desprins la doua goluri, 6-4, in min. 11. CSM a mai condus o singura data in prima repriza, cu 8-7 (17). Rostov a reusit apoi patru goluri la rand, 8-11 (27), intrand la pauza cu avantaj de un gol, 12-11.In partea secunda, echipa rusa a condus si la trei goluri, 18-15 (44), dar campioana Romaniei a restabilit egalitatea, 20-20 (52), iar in min. 57 conducea cu 21-20. Rostov a egalat, Mehmedovic a adus-o apoi pe CSMB din nou in avantaj, 22-21, dar Katarina Bulatovic a marcat iar pentru oaspete. CSM a avut ultimul atac, a avut si superioritate numerica, dar aruncarea Cristinei Neagu din ultimele secunde a fost aparata de Sedoikina.Amanda Kurtovic si Cristina Neagu au fost cele mai bune marcatoare ale echipei antrenate de Helle Thomsen, cu 5 goluri fiecare, Gnonsiane Niombla a reusit 3, Isabelle Gullden 3, Majda Mehmedovic 2, Nathalie Hagman 1, Line Jorgensen 1, Aneta Udristioiu 1, Marit Frafjord 1.Pentru Rostov au inscris Ana Viahireva 4 goluri, Siraba Dembele 3, Alexandrina Cabral Barbosa 3, Ekaterina Ilinna 3, Katarina Bulatovic 3, Iulia Managarova 2, Ana Paula Rodrigues Belo 2, Maia Petrova 1, Ksenia Makeeva 1.Au arbitrat frantuzoaicele Charlotte Bonaventura si Julie Bonaventura, iar delegat EHF a fost spaniolul Vicente Breto Leon.Sambata, Gyori Audi ETO KC a invins-o in deplasare pe RK Krim Mercator Ljubljana cu 32-21. In alt meci jucat duminica, echipele daneze NFH - Nykobing Falster Handboldklub si FC Midtjylland au terminat la egalitate, 21-21.In clasament, CSM Bucuresti ocupa primul loc, cu 11 puncte, urmata de Gyori Audi ETO KC, 10 puncte, Rostov, 9 puncte, Nykobing Falster Handboldklub, 5 puncte, Krim, 4 puncte, FC Midtjylland, 3 puncte. Primele patru clasate se califica in sferturile de finala.Urmatoarele meciuri sunt Rostov - Nykobing Falster (24 februarie), FC Midtjylland - Krim Mercator (25 februarie) si Gyori Audi ETO KC - CSM Bucuresti (26 februarie).