Cupa EHF (f): SCM Craiova, in sferturile competitiei dupa ce a invins echipa Randers HK, scor 29-25

Pentru SCM Craiova au marcat Cristina Florianu 8 goluri, Patricia Vizitiu 5, Dana Pricopi 3, Carmen Selaru 3, Maria Andreea Radoi 3, Bobana Klikovac 3, Valentina Ardean-Elisei 2, Jelena Trifunovic 1, Yuliya Dumanska (portar) 1.In ultima partida din Grupa A, Brest Bretagne s-a impus in fata celor de la Kuban Krasnodar, scor 30-16, asigurandu-si la randul sau calificarea in sferturile Cupei EHF.Brest Bretagne - SCM Craiova 25-22SCM Craiova - Randers 23-17Krasnodar - SCM Craiova 28-26SCM Craiova - Krasnodar 30-24SCM Craiova - Brest Bretagne 16-15Randers - SCM Craiova 25-291. Brest Bretagne (139:117) 8 puncte2. SCM Craiova (146:134) 83. Krasnodar (141:155) 64. Randers (124:144) 2SCM Craiova este a doua echipa din Romania calificata in sferturile Cupei EHF, dupa HC Zalau, care a terminat pe locul secund in Grupa D, dupa Larvik.Grupa A: Brest Bretagne (8 puncte), SCM Craiova (8)Grupa B: Togliatti (10), Kristiansand (6)Grupa C: Kastamonu (10), Viborg (8)Grupa D: Larvik (9), Zalau (8)Primele doua echipe clasate din fiecare grupa s-au calificat in sferturile de finala ale Cupei EHF. Meciurile din aceasta faza sunt programate in sistem eliminatoriu, in 3-4 martie, respectiv 10-11 martie, pentru calificarea in semifinale.