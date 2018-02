Portugalia, noua campioana europeana la futsal: 3-2 cu Spania, dupa prelungiri

Ricardinho a deschis scorul inca din primul minut de joc, insa spaniolii au revenit prin golurile reusite de Tolra (19') si Lin (32'). Bruno Coelho a impins meciul in prelungiri, cu un gol marcat in minutul 39.Ultimul minut al meciului a fost unul nebun: acelasi Coelho a marcat dintr-o lovitura de pedeapsa, in timp ce portarul spaniolilor a lovit bara cu zece secunde inainte de fluierul final.Acesta este primul titlu european pentru portughezi, care au debutat la acest turneu contra Romaniei, impunandu-se cu 4-1.Ricardinho a primit premiul de cel mai bun jucator al turneului din Slovenia.Nationala Romaniei a parasit Campionatul European de futsal inca din faza grupelor, dupa ce a pierdut dramatic duelul cu Ucraina, scor 2-3.In meciul pentru locul trei, Rusia a invins echipa Kazahstanului, scor 1-0.